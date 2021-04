Dinheiro Vivo/Lusa 01 Abril, 2021 • 18:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Foi aprovado o decreto regulamentar que estabelece um regime especial de contabilização do tempo de serviço para efeitos de acesso às pensões de velhice antecipada" para os profissionais da pesca, lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Este regime de contabilização abrange também as pensões por desgaste físico dos trabalhadores deste setor.