Governo aprova "situação difícil" que pode "suspender acordo de empresa" na TAP

A resolução acabada de publicar pelo Conselho de Ministros prevê enquadramento que permitirá levar a cabo os cortes salariais na TAP, já assumidos pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, no plano de reestruturação da transportadora.

Entre as medidas aprovadas, inclui-se a resolução que declara a TAP, a Portugália e a Cateringpor como empresas "em situação económica difícil", permitindo assim levar a cabo as alterações que se revelarem necessárias e ao governo tomar decisões. mesmo que vão contra os direitos adquiridos pelos trabalhadores ao longo dos anos. Incluindo não apenas salários mas também pagamentos extraordinários como prémios ou horas extra, que podem ser anulados ou cortados com base nesta determinação.

Isso mesmo deixa claro o governo ao acrescentar, no comunicado, que a estas empresas são assim atribuídos "os efeitos previstos na legislação, nomeadamente a alteração de condições de trabalho e a não aplicação ou a suspensão, total ou parcial, das cláusulas dos acordos de empresa ou dos instrumentos de regulamentação coletiva aplicáveis, com estabelecimento do respetivo regime sucedâneo".

