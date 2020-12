Governo aprova subsídios para rendas comerciais nos sectores mais afetados

A ministra da Presidência do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva, intervém durante a conferência de imprensa sobre a reunião do Conselho de Ministros, no Palácio de Ajuda, em Lisboa, 08 de outubro de 2020. O Conselho de Ministros deve aprovar o Orçamento do Estado para 2021, que incluirá a primeira fase da execução dos investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência e no Portugal 2030. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

O governo aprovou esta quinta-feira um novo alargamento dos apoios às empresas, que vai incluir a subsidiação de rendas comerciais nos sectores mais afetados, a abertura dos fundos Apoiar.pt a médias empresas e empresários em nome individual, bem como novos volumes de crédito garantido destinado às grandes empresas, convertíveis em apoios a fundo perdido e dependentes da manutenção de postos de trabalho.

A resolução com os novos apoios foi aprovada em Conselho de Ministros, e deverá ser apresentada mais ao final da tarde pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Já ontem, os dois governantes apresentaram um outro conjunto de medidas destinadas a empresas com o objetivo de compensar a subida do salário mínimo aos 665 euros no próximo ano.

De acordo com o comunicado publicado após a reunião dos membros do governo, a resolução de hoje inclui "apoios diretos sob a forma de subsídios destinados a fazer face a custos com rendas não habitacionais de micro, pequenas e médias empresas que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas excecionais aprovadas no contexto da pandemia da doença Covid-19".

Além disso, será alargado o programa de apoios a fundo perdido, com uma dotação total de 750 milhões de euros para os sectores mais afetados pelas restrições à circulação decorrentes da pandemia. Ficará aberto agora "a médias empresas e empresários em nome individual sem contabilidade organizada".

Fica também decidido o "alargamento da linha de crédito dirigida ao setor industrial exportador, aumentando a sua dotação e passando a incluir as empresas que operam no setor do turismo como potenciais beneficiárias".

Ontem, após o encontro com os parceiros sociais para a definição do salário mínimo de 2021, o ministro da Economia avançou já com o anúncio de uma linha de crédito ao sector exportador que prevê o acesso a até quarto mil euros por trabalhador, podendo 800 euros ser convertidos a fundo perdido caso sejam mantidos postos de trabalho.

Por fim, é criado um novo instrumento de apoio às grandes empresas "sob a forma de crédito garantido pelo Estado, com possibilidade de conversão parcial em crédito a fundo perdido mediante a manutenção dos postos de trabalho, por forma a garantir um apoio imediato à liquidez, eficiência operacional e saúde financeira de curto-prazo, bem como apoios diretos ao arrendamento não habitacional", refere o comunicado do Conselho de Ministros.

No bolo dos novos apoios anunciados já ontem, incluem-se ainda a devolução do acréscimo de TSU a pagar pelas empresas em função da subida do salário mínimo, num valor que deverá chegar aos 74 milhões de euros, além da atualização de valores pagos a entidades que mantêm contratos com o Estado em conformidade com a mesma subida da retribuição mínima.

Além destes apoios, o Estado vai assumir, no apoio à retoma progressiva, os custos com o pagamento sem cortes do salário aos trabalhadores que ganhem até três salários mínimos, e permitir que as microempresas voltem a ter acesso, no final da medida, ao incentivo extraordinário à normalização de atividade que assegura dois salários mínimos por trabalhador se o nível de emprego se mantiver por oito meses. As microempresas vão também manter 50% da redução de TSU nos meses em que recorram ao apoio à retoma.