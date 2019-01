Governo aprovou 86,5 milhões em projetos de aquicultura

O Governo tem, até ao momento, aprovados e em execução projetos de aquicultura com um montante de 86,5 milhões de euros, revelou a ministro do Mar, Ana Paula Vitorino, ao Jornal de Negócios.

Deste montante, 51,9 milhões correspondem a investimentos produtivos, 25,9 milhões de euros a projetos inovadores e de transferência de conhecimento e 3,9 milhões dizem respeito a aconselhamento ao aumento da capacidade produtiva em aquicultura.

O Negócios adianta ainda que este valor poderá aumentar brevemente, já que há um aviso de candidaturas aberto que poderá aprovar mais cerca de 15 milhões. “Com 78,6 milhões de apoio público e uma compartição média de 50%, o programa [MAR 2020] possibilitará alavancar até 150 milhares de euros de investimento elegível a concluir até final de 2023”, afirma Ana Paula Vitorino, que salienta: “Naturalmente está dependente da iniciativa privada e da robustez económico-financeira das entidades promocionais dos projetos apresentados”.

Recorde-se que, em 2016, o Ministério do Mar assumiu como objetivos do plano “Aquacultura” a duplicação das toneladas produzidas anualmente até 2020, para 20 mil toneladas, assim como triplicar o investimento efetuado no âmbito do ciclo comunitário, passando dos 54 milhões para 150 milhões. É também objetivo do Governo diminuir o tempo de licenciamento de três anos para três meses.