Governo aprovou apenas sete pré-reformas em 2020

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, durante a audição na Comissão de Orçamento e Finanças na Assembleia da República em Lisboa, 11 de novembro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

Dinheiro Vivo 29 Janeiro, 2021 • 10:15

O Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública autorizou no ano passado apenas sete passagens à pré-reforma de funcionários públicos em 32 pedidos recebidos, avança nesta sexta-feira o jornal Público.

Na informação prestada ao jornal, o ministério indica que dos 32 pedidos de acesso à pré-reforma, sete foram deferidos e remetidos ao Ministério das Finanças para aprovação, seis forma indeferidos "por terem parecer desfavorável do ministério sectorial ou por incumprimento de requisites", com os restantes a serem devolvidos por estarem incompletos, não tendo voltado a ser remetidos ao Ministério até aqui.

Em novembro, o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, dava conta no parlamento de ter recebido 30 pedidos de pré-reforma, tendo deferido cerca de um terço deles.

O Publico refere ter questionado o Ministério das Finanças sobre o destino dos pedidos deferidos, não tendo resposta, questionando também o Ministério da Administração Pública sobre os critérios para a autorização aos sete pedidos deferidos - também sem resposta.

O regime de pré-reformas permite a funcionários públicos com 55 ou mais anos de idade suspenderem o trabalho, passando a receber entre 25% a 100% da remuneração base e depende, além do acordo entre trabalhador e empregador, de prévia autorização dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Administração Pública.

O governo tem vindo a renovar as intenções de acelerar pré-reformas, regulamentadas desde 2019, mas com críticas dos sindicatos face ao risco de arbitrariedade por falta de critérios quanto à compensação a atribuir - no intervalo de 25% a 100%. Um dos sectores destacado para a aceleração de pré-reformas é o ensino, onde a classe docente apresenta os maiores níveis de envelhecimento.

Nas Grandes Opções do Plano para o período de 2021 a 2023, a intenção voltou a ser referida: "O Governo irá implementar políticas ativas de pré-reforma nos setores e funções que o justifiquem, contribuindo para o rejuvenescimento dos mapas de pessoal e do efetivo".