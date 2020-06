Governo aprovou menos de dois terços dos pedidos de lay-off

Desde o início da crise pandémica, cerca de 113,5 mil empresas pediram para aderir ao regime de lay-off simplificado, com o objetivo de reduzir o salário e o tempo de trabalho (e beneficiar do apoio do Estado, que paga 70% do salário reduzido) de 1 351 414 trabalhadores, indicam dados oficiais do Ministério do Trabalho, atualizados até anteontem. Significa isto que menos de dois terços (cerca de 63%) dos pedidos enviados foram aprovados.

Ana Mendes Godinho, a ministra do Trabalho, revelou esta semana que, até agora, “o sistema de lay-off simplificado abrangeu, no total, 849 715 trabalhadores,” na sequência de pedidos feitos por “105 404 empresas, tendo sido pagos 580 milhões de euros” aos empregadores.

Esses dados mais recentes do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, divulgados na terça-feira, que permitem fazer o acompanhamento semanal de vários indicadores relativos ao mercado laboral, mostram que a taxa de aprovação de lay-off subiu ligeiramente face à situação em final de maio.

Nessa altura, já 111,5 mil empresas tinham pedido para aderir ao apoio desde março, afetando um total 1.332.114 trabalhadores.

Mas o lay-off simplificado só tinha sido efetivamente aprovado para um universo que abrangia 804 mil postos de trabalho. A taxa de aprovação estava assim nos 60%. Agora, está nos 63%, como referido.

Os restantes 37% são pedidos ainda não aprovados. E isso pode acontecer por diversas razões: indeferimentos, pedidos ainda em análise, processos parados porque falta alguma informação. Muitas empresas queixam-se de que existem atrasos relevantes no trabalho dos serviços do ministério.

Moderação nos pedidos de lay-off

Os dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento mostram ainda que há sinais fortes de que o recurso ao sistema de lay-off está a abrandar de forma notória.

Na primeira quinzena de maio (em rigor até dia 16), o aumento no número de trabalhadores envolvidos nos pedidos para aderir ao apoio rondou os 107 mil; agora, do início de junho até ao passado dia 16, a subida fica-se pelos 19,3 mil casos.

O regime de lay-off tem de ser requerido mensalmente pelas empresas e o atual figurino estará disponível até julho.

Neste apoio à manutenção dos contratos de trabalho, o governo subsidia 70% do salário do trabalhador (já reduzido em cerca de um terço).

Além disso, a Segurança Social não está a cobrar às empresas a sua parte dos descontos. Esta isenção contributiva temporária livra os empregadores de pagarem a Taxa Social Única (23,75% sobre o salário bruto).

E depois do lay-off?

Em agosto, o apoio à manutenção de postos de trabalho e à liquidez das empresas passa a ter um desenho diferente.

Após julho serão criados mecanismos alternativos que substituem o lay-off simplificado.

Segundo o Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), revelado pelo governo na semana passada, as empresas que tenham uma quebra de faturação entre 40% e 60% ou superior a 60% podem beneficiar, entre agosto e até ao final de 2020, de um mecanismo de apoio à retoma progressiva.

Será ainda criado um subsídio a dar diretamente aos empregados, o Complemento de Estabilização, “com o objetivo dar um apoio extraordinário aos trabalhadores que tiveram uma redução de rendimento em resultado da pandemia, com o objetivo de mitigar a perda de rendimento familiar”.

“Será uma medida one-off [apenas um pagamento], a pagar em julho, no montante da perda de rendimento de um mês de lay-off, num valor que pode variar entre 100 e 351 euros, a todos os trabalhadores com rendimento até dois salários mínimos nacionais [dois SMN valem 1270 euros] e que tenham estado em lay-off num dos meses entre abril e junho”, explica o novo programa especial do governo.