Governo assegura 66% do salário base a pais que fiquem em casa com filhos

Os trabalhadores por conta de outrem que precisem de ficar em casa por causa do encerramento das escolas, vão receber 66% do salário base. A medida foi aprovada na reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

O Estado paga 33% do valor e a empresa os restantes 33%. A medida aplica-se apenas a um dos progenitores, podendo alternar entre os pais. A medida vai custar cerca de 294 milhões de euros, esclareceu a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

O governo decidiu ainda pela atribuição de faltas justificadas aos trabalhadores por conta de outrem ou independentes que tenham de ficar em casa com os filhos até 12 anos, devido ao encerramento das escolas.

Conheça as medidas aprovadas pelo governo:

1. a atribuição de faltas justificadas para os trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores independentes que tenham de ficar em casa a acompanhar os filhos até 12 anos;

2. o apoio financeiro excecional aos trabalhadores por conta de outrem que tenham de ficar em casa a acompanhar os filhos até 12 anos, no valor de 66% da remuneração base (33% a cargo do empregador, 33% a cargo da Segurança Social);

3. o apoio financeiro excecional aos trabalhadores independentes que tenham de ficar em casa a acompanhar os filhos até 12 anos, no valor de 1/3 da remuneração média;

4. o apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente e diferimento do pagamento de contribuições;

5. a criação de um apoio extraordinário de formação profissional, no valor de 50% da remuneração do trabalhador até ao limite do Salário Mínimo Nacional, acrescida do custo da formação, para as situações dos trabalhadores sem ocupação em atividades produtivas por períodos consideráveis;

6. a garantia de proteção social dos formandos e formadores no decurso das ações de formação, bem como dos beneficiários ocupados em políticas ativas de emprego que se encontrem impedidos de frequentar ações de formação;

7. a equiparação a doença da situação de isolamento profilático durante 14 dias dos trabalhadores por conta de outrem e dos trabalhadores independentes do regime geral de segurança social, motivado por situações de grave risco para a saúde pública decretado pelas entidades que exercem o poder de autoridade de saúde. Com esta alteração, os trabalhadores a quem seja decretada, pela autoridade de saúde, a necessidade de isolamento profilático terão assegurado o pagamento de 100% da remuneração de referência durante o respetivo período;

8. a atribuição de subsídio de doença não está sujeita a período de espera;

9. a atribuição de subsídios de assistência a filho e a neto em caso de isolamento profilático sem dependência de prazo de garantia.