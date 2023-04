Governo assina contratos com Euroteste e Consulai para acompanhar preços

Ministério tutelado por Maria do Céu Antunes assinou contratos com duas empresas para acompanhar preços dos alimentos © LUSA

O Governo assinou contratos com a Euroteste e com a Consulai, no âmbito do Observatório de Preços, para obter informações sobre os preços para o consumidor, bem como a metodologia de análise da cadeia de valor, foi anunciado esta segunda-feira.

"O Ministério da Agricultura e da Alimentação, através do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral do Ministério da Agricultura (GPP), assinou os contratos que permitirão a obtenção de informações de preços no consumidor e a metodologia de análise da cadeia de valor das fileiras", anunciou, em comunicado.

Os contratos foram assinados com a Euroteste -- Marketing e Opinião, para a compra de serviços de informação e acompanhamento dos preços pagos pelos consumidores, que incluem a recolha semanal, entre 2023 e 2024, e o histórico de informação relativamente aos anos 2019, 2020, 2021 e 2022, e com a Consulai -- Consultoria Agro-Industrial para a aquisição de uma metodologia de análise das fileiras, que permita identificar pontos críticos para a recolha de informação sobre os custos da atividade, bem como a "caracterização das componentes da formação do preço e margens líquidas".

Citada no mesmo comunicado, a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, defendeu que este procedimento vem reforçar "os mecanismos de transparência e contribui para um acompanhamento eficaz dos preços, da primeira venda ao preço efetivo pago pelo consumidor".

A titular da pasta da Agricultura afirmou ainda que "potenciar o conhecimento e acompanhamento de toda a cadeia agroalimentar é fundamental para a boa decisão na formulação das políticas públicas".

O Observatório de Preços "Nacional é Sustentável" tem por objetivo acompanhar os custos e preços ao longo da cadeia de abastecimento agroalimentar.