Governo assume como prioritária agricultura biológica

"A agricultura biológica é para nós uma prioridade, se não fosse não tínhamos uma estratégia nacional", assegurou Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura, em resposta aos deputados, numa audição parlamentar conjunta com as comissões de Orçamento e Finanças e Agricultura e Mar.

A líder do Ministério da Agricultura informou ainda que foi aberto um aviso para investimento na exploração agrícola, cujo prazo foi alargado a pedido dos beneficiários, com três milhões de euros de dotação.

Conforme apontou a governante, este aviso recebeu 272 candidaturas com um investimento proposto de 55 milhões de euros.

"Há da parte dos nossos agricultores uma grande adesão a estas medidas e a esta prática agrícola", sublinhou.

Maria do Céu Antunes disse ainda que, até à data, o PDR 2020 concedeu 139 milhões de euros para apoiar a criação e manutenção da agricultura biológica para cerca de 4.500 beneficiários, segundo os últimos dados reportados até julho.

A governante adiantou também que o executivo quer abrir, no próximo ano, estas medidas a novos beneficiários.