Governo aumenta lotação nas lojas para evitar filas à porta

O Governo decidiu aumentar a lotação máxima nas lojas com o objetivo de evitar ajuntamentos à porta.

“Nos estabelecimentos comerciais, a lotação máxima passa de uma pessoa por 20 metros quadrados para uma pessoa por 13 metros quadrados para evitar concentrações de pessoas à porta”, revela o comunicado do Conselho de Ministros desta quinta-feira, dia 10 de setembro.

Esta medida faz parte de um conjunto alargado de iniciativas que vão entrar em vigor às 00h00 do dia 15 de setembro, terminando às 23h59 do dia 30 de setembro.

A limitação ao número de clientes estava em vigor desde meados de março para evitar concentração de pessoas em espaços fechados.

De acordo com a decisão do Governo, ainda para o comércio, os estabelecimentos comerciais não podem abrir antes das 10h (com exceção dos cabeleireiros, barbeiros, restaurantes, cafés entre outros); o horário de encerramento dos estabelecimentos é entre as 20h e as 23h, por decisão municipal; em áreas de restauração de centros comerciais, limite máximo de 4 pessoas por grupo e fica proibida a venda de bebidas alcoólicas nas estações de serviço e, a partir das 20h, em todos os estabelecimentos (salvo refeições);