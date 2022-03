Governo aumenta o AutoVoucher de 5 para 20 euros mensais em março

© EPA

O Governo vai aumentar o valor do Autovoucher, de cinco para 20 euros de desconto mensal, durante março. Em causa está um desconto que passa a ser aplicado a 200 litros de combustível por mês, em vez dos 50 litros que estavam em vigor desde outubro.

A medida foi anunciada em conferência de imprensa conjunta dos ministros das Finanças e do Ambiente, João Leão e João Pedro Matos Fernandes, que deram ainda conta do prolongamento da devolução do ganho extraordinário de IVA com o ISP, até ao final de junho (expirava em abril) e que a taxa de carbono se manterá por atualizar até ao final do primeiro semestre.

Também o apoio a autocarros e táxis será estendido, por mais três meses, com o pagamento de 30 cêntimos por litro, três vezes mais do que os 10 cêntimos que estavam em vigor. "Decidimos estender o mecanismo por mais três meses, pagando agora 30 cêntimos por litro de combustível a táxis e autocarros. Este pagamento é concretizado através do Fundo Ambiental e por candidatura", afirmou o ministro do Ambiente e da Ação Climática.

João Pedro Matos Fernandes anunciou, ainda, o alargamento do apoio aos autocarros a gás natural, que até agora não estavam contemplados. "Estamos sinceramente convencidos que vamos atenuar, muito significativamente, o aumento dos combustíveis", sublinhou Matos Fernandes, dando conta que cada táxi irá receber 342 euros, correspondente a um plafond mensal de 380 litros. Já os autocarros receberão 1.890 euros por mês, referentes a um plafond mensal de 2.100 litros.

Em complemento, e "preocupados com o impacto que o preço do gás inevitavelmente trará às tarifas de eletricidade, o ministro do Ambiente anunciou, ainda, a afetação de 150 milhões de euros da receita do Fundo Ambiental ao sistema elétrico nacional para baixar a tarifa de acesso às redes."Porque o Fundo Ambiental, que vive essencialmente das receitas dos leilões de carbono e está a ter receitas acima do orçamentado, os 150 milhões de euros dessa receita extra vão ser colocados no sistema elétrico nacional para fazer baixar a tarifa de acesso às redes", disse, lembrando que a tarifa de acesso às redes, por vezes, é responsável por cerca de 50% da eletricidade paga.

Já João Leão precisou que o aumento do AutoVoucher, durante o mês de março, representa um custo de 40 milhões de euros para os cofres do Estado. "Esta medida vai ser aplicada em março. Neste momento está a ser feita uma avaliação a nível europeu de como reagir e mitigar os efeitos da crise e nesse quadro depois Portugal equacionará as medidas a tomar a seguir", sublinhou.

O ministro referiu, ainda, que, o conjunto das medidas corresponde a um esforço total de 142 milhões (87 milhões são referentes à não atualização da taxa de carbono e 15 milhões referem-se ao prolongamento da devolução do ganho extraordinário de IVA com o ISP).

Recorde-se que, devido à subida das cotações do petróleo nos mercados internacionais, o preço do gasóleo deverá registar um agravamento de, pelo menos, 14 cêntimos por litro já a partir da próxima segunda-feira, enquanto a gasolina deverá aumentar oito cêntimos. É a 10ª subida consecutiva dos combustíveis desde o início do ano e numa dimensão jamais vista.

Recorde-se que, apesar de ter fechado a cair 2,24% para 110,40 dólares, ontem o barril de Brent abriu a subir 116,8 dólares, atingindo um novo máximo desde 2013. Isto depois de, durante a madrugada de quinta-feira, ter chegado a ultrapassar os 118 dólares.

Hoje, a tendência continua a ser de crescimento, com o barril de petróleo do Mar do Norte, que serve de referência aos preços na Europa, a mostrar uma grande volatilidade e a atingir, novamente, a barreira dos 118 dólares.

Assim, e para o consumidor português, isto significa que o preço médio do gasóleo simples, que ontem estava nos 1,678 euros por litro, segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, deverá aproximar-se na próxima segunda-feira dos 1,82 euros. Já a gasolina simples 95, que atualmente está nos 1,836 euros por litro, deverá passar a custar muito próximo dos 1,92 euros.

(Em atualização)