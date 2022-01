Governo autoriza 10 milhões para promover até 2023 Portugal como destino turístico

Turistas na Praia de Santa Bárbara na Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, Açores (Imagem de arquivo) © LUSA

O Governo autorizou o Turismo de Portugal a gastar nos próximos dois anos até 10 milhões de euros para campanhas de publicidade digital, verba na maioria (7,5 milhões de euros) destinada a aplicar em 2022, segundo portaria hoje publicada.

As secretárias de Estado do Turismo, Rita Marques, e do Orçamento, Cláudia Joaquim, pelo despacho assinado no final de dezembro e publicado esta sexta-feira, autorizam encargos plurianuais decorrentes da contratação de serviços de planeamento, implementação, otimização e acompanhamento de compra de meios para a campanha de publicidade digital do Turismo de Portugal, até ao montante de 10 milhões de euros (ME).

Para promover Portugal como destino turístico, o Turismo de Portugal vai executar em 2022/2023 uma campanha internacional de turismo em meios digitais.

Segundo o diploma, já foi lançado um procedimento pré-contratual para um acordo-quadro, "celebrado com uma entidade" nos termos do Código dos Contratos Públicos, destinado à aquisição de serviços de planeamento, implementação, otimização e acompanhamento de compra de meios para a campanha de publicidade digital do Turismo de Portugal.

"Assim, importa preparar as condições para que o Turismo de Portugal, cumprindo as responsabilidades que lhe estão cometidas, possa, face ao contexto existente, preparar a execução de campanha de publicidade, no âmbito do acordo-quadro celebrado", justificam as governantes.