Governo autoriza mudança de concelho no Natal

António Costa © Mário Cruz /Lusa

António Costa anunciou esta tarde que os portugueses podem mudar de concelho no Natal, mas não no Ano Novo. O primeiro-ministro começou por explicar que "a evolução da pandemia evidencia bem que as medidas adotadas têm produzido efeitos no número de casos".

"Apesar desta evolução, continuamos com um número de internados em enfermaria muito elevado, com um número muito elevado de internados em cuidados intensivos e com um número elevado de óbitos", assinalou, acrescentando que "é fundamental mantermos as medidas e essas medidas continuam a ser necessárias".

O chefe de governo salientou que tem sido adotado um critério de diferenciação das medidas e que há uma evolução notória. Na última quinzena, disse, houve uma evolução positiva e há 27 concelhos que já evoluíram para risco moderado. Há menos 12 concelhos em risco extremo e menos dois em risco muito elevado. E nestes, indicou o primeiro-ministro, vão ser mantidas as restrições à circulação na rua aos fins de semana a partir das 13 horas, tal como aconteceu no fim de semana passado e neste.

"A estratégia que adotamos para este mês é uma estratégia de prolongamento das medidas atualmente em vigor até aos dias 24 e 25, haver menor intensidade nas restrições nos dias 24, 25 e 01 de janeiro e manter ainda o mesmo o nível de restrições no período posterior", disse, durante a conferência de imprensa, António Costa.

Quanto ao Natal, António Costa indicou que pode haver circulação entre concelhos nos dias 23, 24, 25 e 26 de dezembro. Na noite de 23 para 24 de dezembro, a circulação será permitida a quem esteja em trânsito e nas noites de 24 e de 25 de dezembro está autorizada a circulação até às 2h. E, por fim, na noite de sábado, dia 26, a circulação está permitida até às 23 horas.

Ainda para o período natalício, a restauração pode funcionar no período de almoço no dia 24 e 25 de dezembro. Sendo que à noite, os estabelecimentos podem estar abertos até à 1 hora. No dia 26 de dezembro, os restaurantes podem servir almoços até às 15h30.

No período de Ano Novo, o primeiro-ministro indicou que não será permitida a circulação entre concelhos. Na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro está proibida a circulação na via pública a partir das 2 horas. Sendo que não estão autorizadas festas públicas, nem ajuntamentos na via pública com mais de seis elementos. Dia 1 de janeiro, indicou, é possível circular até às 23 horas.

Quanto à restauração, na noite de passagem do ano, o que está previsto é que possam funcionar até à 1 hora. No dia 1, nos concelhos de risco muito elevado e extremo, os estabelecimentos de restauração e similares só podem funcionar, no que diz respeito ao serviço de refeições no próprio estabelecimento, até às 15:30h.

O primeiro-ministro deixou claro que as medidas a aplicar a partir de dia 24 de dezembro vão ser reavaliadas a 18 de dezembro. Se a evolução da pandemia sofrer um novo crescimento, António Costa admitiu puxar "o travão de mão", o que pode significar alterações a estas medidas.

Próximos dois fins de semana

O primeiro-ministro explicou este sábado que a partir da próxima quarta-feira, 9 de dezembro, quando entra em vigor a renovação do estado de emergência, as regras vão manter-se iguais às que estão atualmente em vigor. Nos dois próximos fins de semana, haverá recolher obrigatório a partir das 13 horas para 113 concelhos onde o risco de contágio de covid-19 é muito elevado ou extremo. Mas, precisou António Costa, durante o período de perguntas, não está proibida a circulação entre concelhos.

Este anúncio surge depois de nesta sexta-feira, 4 de dezembro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter renovado o estado de emergência. "Decretei estado de emergência até dia 23 de dezembro pelas seguintes razões: apesar da desaceleração do número de novos casos, continua preocupante o número de pessoas em cuidados intensivos e o de óbito; apesar de o pico da segunda onda já poder ter passado, restrições não podem diminuir; a chegada das vacinas e a vacinação obedece a um período prolongado de tempo. Toda a facilidade é errada e toda a prevenção é imperativa".

Na sua declaração ao país, o Presidente da República garantiu estar a cumprir a constituição. "Prolongar estado de emergência até 7 de janeiro não se trata de violar constituição, antes de dia 23 haverá tudo como tem havido antes de se decretar estado de emergência. Mas em vez de se encarar intervenção do Estado quinzena a quinzena, alarga-se a perspetiva para um mês, para que todos saibam com o que vir a contar. A procura de um regime menos intenso no Natal permitirá às famílias o tão desejado encontro".

Para Marcelo Rebelo de Sousa, o "Natal será uma exceção ao rigor que será aplicado até 7 de janeiro. É preciso prevenir contágios familiares generalizados para evitar terceira vaga em janeiro".