Governo avalia programa para utilizadores frequentes das ex-SCUT

Os utilizadores frequentes das ex-SCUT no interior do país poderão vir ter um programa de descontos. O Governo vai estudar a implementação desta medida durante o próximo ano, segundo o relatório do Orçamento do Estado para 2020 entregue esta segunda-feira no Parlamento. O executivo quer promover a coesão territorial e dinamizar a economia local.

“Considerando a necessidade de intervenção ao nível do reforço da mobilidade das pessoas dentro dos territórios de baixa densidade e da sua ligação ao resto do país, o Governo irá promover o desenvolvimento de um estudo de avaliação do impacto inerente à criação de um sistema que crie vantagens adicionais para os utilizadores mais frequentes das autoestradas que servem estas regiões e que seja aplicável aos veículos de passageiros”, refere o documento.

O Governo quer usar esta medida “como um instrumento facilitador da coesão social e territorial, com potencial para promover novos modelos de mobilidade local, criando mais condições para o aumento da oferta de transporte flexível a pedido, assim como para dinamizar a economia local dos territórios de baixa densidade e contribuir para o aumento da taxa de utilização das autoestradas que servem estes territórios”.

A introdução de um programa de vantagens deste género surge numa altura em que vários partidos têm apresentado propostas para abolir nas antigas autoestradas sem custos para o utilizador. Desde 2011 que existem portagens nestas vias.

Até agora, estão em vigor duas medidas para reduzir o preço das portagens nestas autoestradas, uma para passageiros e outra para as mercadorias: em agosto de 2016, foram introduzidos descontos entre 15% e 30% na A4 (Amarante – Bragança), A22 (Lagos – Vila Real de Santo António), A23 (Torres Novas – Guarda), A24 (Viseu – Chaves) e A25 (Albergaria-a-Velha – Vilar Formoso).

No início de 2019, surgiu um regime de descontos para as empresas de transporte de mercadorias com sede no interior, nas autoestradas A4, A13, A13-1, A23, A22, A24, A25 e A28.