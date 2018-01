Governo avança na simplificação do Portugal 2020

O Governo está apostado em simplificar o processo de acesso aos fundos estruturais, dando resposta às muitas críticas à complexidade e burocracia associados ao Portugal 2020. A abolição de carimbos em todos os projetos beneficiários de fundos europeus é a medida que esta quinta-feira é apresentada, em Lisboa, pelo ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e pelo secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão. Nelson de Souza, em declarações a Dinheiro Vivo, explica que “a preocupação é a de assegurar que os dinheiros públicos são bem empregues, mas com menos burocracias e com menos custos para os beneficiários”.

Com 86 mil utilizadores registados e 69 mil candidaturas apresentadas, o Portugal 2020 tinha, em dezembro de 2017, recebido 30 mil pedidos de pagamento. Pedidos esses que são sempre acompanhados, naturalmente, das respetivas faturas: 1,5 milhões de documentos submetidos para verificação só no âmbito dos fundos de coesão. Cada um dos quais teve de contar com um carimbo, que identifica a que projeto e no âmbito de que programa operacional se refere a fatura, a que rubrica de investimento diz respeito, qual a despesa e qual a taxa de imputação da mesma, entre outros elementos, todos preenchidos à mão pelos respetivos promotores.

“Uma forma de garantir que não há um duplo financiamento de uma fatura”, explica Nelson de Souza. A questão é que cada projeto submetido aos fundos estruturais tem “dezenas, centenas e até milhares de faturas associadas”, consoante a sua dimensão, o que “obriga a uma carga administrativa muito grande” só para este efeito. E porque tudo isto consome tempo e “tempo é dinheiro”, são todos estes documentos que deixam, definitivamente, de ser carimbados. Passa a haver um registo digital das faturas, do seu valor, dos fornecedores, etc, que vai permitir o cruzamento informático das diversas declarações dos diversos beneficiários, de modo a “garantir que não há duplicação de faturas”. A medida contempla, naturalmente, um reforço das verificações regulares aos projetos.

“É ma solução permitida pela tecnologia e que tem um impacto grande nesta burocracia escondida. Pode não parecer, mas é um passo muito importante no sentido da celeridade com que o beneficiário pode submeter os seus documentos, sem que haja qualquer perda de segurança do controlo que se assegurava com o velho carimbo”, sublinha Nelson de Souza.

O secretário de Estado lembra que a questão da desburocratização é uma “preocupação europeia” que leva à adoção de um conjunto de medidas de natureza incremental. “Não são balas de prata que resolvem de uma só vez a questão, mas são passos simbólicos que se vão dando”, frisa.

E há já novos passos previstos na simplificação dos fundos estruturais. Ainda no primeiro trimestre do ano, o Governo pretende ter em funcionamento um serviço de alertas aos promotores, que permitirá que estes sejam rapidamente avisados da aprovação de uma candidatura ou de prazos que tenham que cumprir. A adesão ao serviço público de notificações eletrónicas, associado à morada única digital, que “será, tendencialmente, a única forma de contacto com os cidadãos no futuro”, diz Nelson de Souza, e a adesão à assinatura digital qualificada são outras das medidas previstas para este ano.