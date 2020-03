Governo britânico anuncia pacote de 34 mil milhões de euros

O governo britânico anunciou esta quarta-feira um pacote de medidas no valor de 30 mil milhões de libras (34 mil milhões de euros) para estimular a economia e ajudar trabalhadores e empresas afetados pela epidemia do novo coronavírus.

O ministro das Finanças, Rishi Sunak, explicou que para além de garantir o pagamento de subsídio de doença aos infetados a partir do primeiro dia de ausência no emprego, este também vai ser acessível às pessoas que tenham de se auto-isolar, mesmo antes de apresentar sintomas, podendo obter um atestado médico através do serviço telefónico do serviço nacional de saúde (NHS).

Para os trabalhadores independentes ou sem horário definido afetados pelo Covid-19, o governo vai facilitar e acelerar o acesso a subsídios sociais, e para as pessoas vulneráveis vai ser criado um fundo que vai ser gerido pelas autarquias.

Para as empresas, foram anunciados apoios para aliviar os custos adicionais com subsídio de doença e ausência de trabalhadores e a quebra na procura.

“No total, as medidas extraordinárias que estabeleci hoje representam sete mil milhões de libras (oito mil milhões de euros) para apoiar empresas e pessoas vulneráveis, para apoiar o NHS e outros serviços públicos. Também vou criar um fundo de emergência de cinco mil milhões de libras (5,7 mil milhões de euros), para o que for preciso”, afirmou o ministro no parlamento.

Essas medidas juntam-se a incentivos fiscais no valor de 18 mil milhões de libras (20,5 mil milhões de euros) em várias áreas, acrescentou.

“Isto significa que estou a anunciar hoje, no total, um estímulo fiscal de 30 mil milhões de libras para apoiar o povo britânico, os trabalhadores britânicos e as empresas britânicas”, vincou Sunak.