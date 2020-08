Governo britânico estuda substituição da quarentena por testes à covid-19

O governo do Reino Unido está a trabalhar com o aeroporto de Heathrow numa solução que permita encurtar os períodos de quarentena de 14 dias à chegada, obrigatória para quem vem de alguns países, entre os quais Portugal. Em estudo está a realização de testes para despistar os infetados com covid-19 no aeroporto, avança a agência Reuters.

O principal aeroporto britânico diz que tem uma unidade pronta a abrir para a realização dos testes se o governo de Boris Johnson mudar as regras atualmente em vigor. Em estudo está a realização de dois testes aos viajantes, um à chegada e outro uns dias depois.

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, disse em entrevista a uma rádio que o governo estava a trabalhar com Heathrow no plano, mas que ainda havia desafios a ultrapassar.

O objetivo será aliviar as companhias aéreas, que com a quarentena têm visto a recuperação da atividade fortemente afetada. Companhias como a British Airways, easyJet e Ryanair têm pressionado o executivo do Reino Unido para que substitua a quarentena obrigatória por testes. Numa carta dirigida ontem ao ministro dos Transportes, defendem uma solução semelhante à alemã que, afirmam, “estimularia procura significativa protegendo ao mesmo tempo a saúde pública”.

A zona de testes situa-se no terminal 2 do aeroporto de Heathrow e tem capacidade para processar 13 mil testes por dia. Uma outra área, no terminal 5, estará concluída dentro de semanas, avança ainda a Reuters. Os passageiros terão de desembolsar 150 libras (198 euros).