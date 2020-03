Governo britânico pronto para “decisões incrivelmente difíceis”

O governo britânico está pronto para tomar “decisões incrivelmente difíceis” necessárias para desacelerar a propagação do coronavírus Covid-19, mas ainda não existem planos para impor o confinamento obrigatório, afirmou hoje o ministro da Educação.

“Tomaremos decisões incrivelmente difíceis que sejam necessárias para garantir a segurança da população”, garantiu Gavin Williamson à BBC Radio 4 esta manhã.

Porém, “como disse o primeiro-ministro [na quarta-feira], não há planos para fazê-lo nesta altura”.

Vários jornais antecipam hoje uma possível proclamação de isolamento parcial ou total em Londres, onde a pandemia está a sentir-se com maiores efeitos e onde as autoridades preveem que o número de casos dispare nas próximas semanas.

De acordo com os dados públicos disponíveis, 953 das 2626 pessoas infetadas com o vírus foram diagnosticadas na capital britânica, onde se registaram também 34 das 104 mortes a nível nacional.

De acordo com o Daily Telegraph, o governo está a preparar medidas para forçar o encerramento de restaurantes, bares e outro tipo de estabelecimentos comerciais e deixar o uso de transportes públicos apenas a trabalhadores considerados essenciais.

O Financial Times adianta que uma das propostas sugere que apenas uma pessoa do agregado familiar possa sair de casa de cada vez e que supermercados podem passar a ser guardados pela polícia.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro, Boris Johnson, tinha afirmado: “Vivemos numa terra de liberdade, o que é uma das grandes características das nossas vidas. Não tendemos a impor esse tipo de restrição às pessoas neste país”.

No mesmo dia, o governo decretou o encerramento de todas as escolas públicas britânicas a partir de sexta-feira à tarde, permanecendo em funcionamento apenas para os filhos de funcionários dos serviços de saúde, polícia e empregados do retalho alimentar, nomeadamente motoristas de entregas.

Hoje, o mayor de Londres anunciou a redução do serviço do metropolitano e autocarros, incluindo o encerramento de cerca de 40 estações, urgindo os londrinos para não usarem os transportes públicos a não ser para deslocações essenciais.

O governo vai introduzir hoje no Parlamento uma proposta de legislação de emergência que com poderes especiais durante até dois anos, incluindo a proibição de ajuntamentos e detenção e isolamento de pessoas para proteger a saúde pública.

Vai ainda poder mobilizar médicos, enfermeiros e prestadores de cuidados reformados ou inativos, garantir o subsídio de doença para os doentes ou em auto-isolamento, facilitar os procedimentos para funerais e introduzir medidas para os retalhistas continuarem a fornecer alimentos.