Governo britânico vai pedir à rainha a suspensão do Parlamento

O governo de Boris Johnson vai pedir à Rainha Isabel II que suspenda o parlamento, semanas antes da data prevista para o Brexit, de acordo com a BBC. A imprensa britânica aponta para meio de setembro, pouco depois de o Parlamento retomar o trabalho, deixando pouco tempo aos deputados para aprovar quaisquer leis que impeçam a saída sem acordo da União Europeia.

Uma fonte do gabinete do primeiro-ministro, diz que “chegou a altura de um novo governo estabelecer um plano para o país” para depois do Brexit.

O primeiro-ministro britânico quer deixar a União Europeia a 31 de outubro com um acordo, mas está disposto a sair sem ele para não deixar passar o prazo. A posição de Boris Johnson levou à união de um número de deputados da oposição numa tentativa de impedir um possível acordo.

A ideia de suspender o Parlamento está a causar polémica, com os críticos a considerarem que isso impediria o desempenho do papel democrático dos deputados no processo do Brexit.