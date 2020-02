Governo britânico vai reforçar poder de regulador para multar redes sociais

O Governo britânico anunciou hoje que vai dar poder ao regulador Ofcom para multar as redes sociais, como o Facebook e o Twitter, por material nocivo disponibilizado nas suas plataformas.

Esta medida dará ao regulador britânico Ofcom o poder de impor um “dever de cuidar” às empresas como Facebook e Twitter para “proteger os utilizadores de conteúdos nocivos, ilegais, de terrorismo e de conteúdos de abuso de crianças”.

As empresas que permitem que material nocivo floresça ou não o removam rapidamente poderão ser sancionadas.

Atualmente, a Ofcom tem a supervisão das rádios e das televisões, indústrias de telecomunicações e correios, bem como o poder de aplicar multas.

O Governo sublinhou que está “disposto” a fazer mudanças, mas é necessária nova legislação para ser aplicada, pelo que estão a trabalhar de forma “ritmada” para redigir as novas alterações.

A responsável governamental com a pasta do Digital, Nicky Morgan, referiu que as novas regras serão “proporcionais e fortes”.

“Temos uma oportunidade incrível de liderar o mundo na construção de uma próspera economia digital, impulsionada por uma tecnologia inovadora”, afirmou.