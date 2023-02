Governo começa 2023 com excedente orçamental ainda maior do que há um ano

O primeiro-ministro, António Costa (E), conversa com o ministro das Finanças, Fernando Medina (D), durante um debate parlamentar © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

O excedente orçamental público medido em contabilidade pública chegou aos 2 mil milhões de euros em janeiro de 2023, um valor superior em 184 milhões de euros face há precisamente um ano, quando ainda não havia guerra, revelou o Ministério das Finanças, esta terça-feira.

Numa nota enviada às redações, o gabinete do ministro Fernando Medina diz que "as Administrações Públicas (AP) registaram um saldo orçamental de 2013 milhões de euros em janeiro de 2023, na ótica da contabilidade pública, verificando-se uma melhoria de 184 milhões de euros em relação ao mesmo mês de 2022".

O aumento do saldo orçamental no primeiro mês do ano "reflete acréscimos da receita de 6,2% e de 5% na despesa efetiva".

"A despesa primária (a que exclui juros) aumentou 4,5% em termos homólogos", mas "excluindo o efeito das medidas covid-19, que deixam de ser necessárias fora do contexto pandémico, e do choque geopolítico (que se mantêm, mas têm também uma natureza extraordinária), a despesa primária cresceu 8,2% em termos homólogos e 18,2% face a igual período de 2019".

Do lado da receita, o ministério destaca o papel da receita fiscal e contributiva arrecadada em janeiro de 2023, que "aumentou 10,5% face ao mesmo período de 2022, destacando-se a evolução no IRS (+14 %) e no IVA (+11,9%)".

Além de mais impostos arrecadados, "o bom momento do mercado de trabalho é também evidente no crescimento das contribuições para a Segurança Social (+11%)", diz a mesma fonte oficial.

© Ministério das Finanças, Direção-Geral do Orçamento

Governo diz que paga mais a funcionários e dá mais dinheiro ao SNS

As Finanças aproveitam os dados do primeiro mês do ano para tentar mostrar que a despesa está a crescer muito (mesmo sem contar com medidas extra contra a crise e a pandemia) e que com isso está a aumentar o rendimento dos funcionários públicos em geral e das condições de trabalho na Saúde.

Também diz que está a investir muito mais em termos gerais do que há um ano (janeiro de 2022).

A nota enviada por Medina refere que "a despesa cresce com salários, investimento, Serviço Nacional de Saúde (SNS), Administração Local e prestações sociais".

Em janeiro, as despesas com pessoal crescem 6,6% face a janeiro do ano passado, refletindo o acordo de rendimentos para as AP".

"Este aumento das despesas com pessoal refere-se maioritariamente a despesa com salários traduzindo, entre outros, a atualização transversal remuneratória dos trabalhadores das Administrações Públicas, bem como o impacto do aumento da remuneração mínima mensal garantida", explica o MF.

"Neste âmbito, destaca-se o contributo do SNS (+13%) e da PSP e GNR (+7,8%)."

Além disso, as Finanças destacam o efeito da "aquisição de bens e serviços aumentou 15,9% refletindo o crescimento da despesa do SNS e Administração Local".

"Para o crescimento da despesa com aquisição de bens e serviços concorre sobretudo o impacto do SNS (12,4% em termos homólogos e 29,4% em relação a 2019)", acrescenta a mesma nota oficial.

A tutela do ministro Medina destaca os gastos com "os meios complementares de diagnóstico e terapêutica (9%) e a componente de produtos vendidos em farmácias (8,9%), bem como o perfil de despesa da Administração Local (+23%)".

Juros a pagar aos credores disparam

O valor em juros a pagar aos credores por causa da dívida contraída pelo Estado e restantes entidades do setor público inverteu uma tendência de que da que já ia longa e durava há vários anos.

Pela primeira vez em muito tempo, Portugal defronta-se novamente com um agravamento da fatura dos juros. Em janeiro, dizem as Finanças, "a despesa com juros volta a pressionar o saldo", tendo aumentado 34,6% face a igual mês do ano passado, "invertendo a tendência decrescente verificada nos últimos anos".

Ainda na despesa, o ministério diz que "excluindo as parcerias público-privadas (PPP), o investimento das AP aumentou 15,4% até janeiro, destacando-se o crescimento no setor da saúde (+41,2%) e na Administração Local (+44,9%)".

(atualizado 15h45)