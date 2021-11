Governo confirma a sindicatos atualização de salários em 0,9% em janeiro

Maria Helena Rodrigues, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE)

O governo confirmou nesta quarta-feira as sindicatos da função pública a intenção de avançar, em janeiro, com uma atualização transversal dos salários das administrações públicas em 0,9%, de acordo com o que tinha já manifestado na última segunda-feira o primeiro-ministro, António Costa, em entrevista à RTP .

"Esta reunião com o governo não trouxe nada de novo àquilo que tinha sido apresentado nas últimas reuniões negociais. Isto é, mantém-se a atualização da retribuição mínima mensal garantida e a atualização de 0,9% para todos os trabalhadores da Administração Pública", indicou Helena Rodrigues, Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) no final da primeira reunião desta segunda ronda negocial com os sindicatos da função pública.

Apesar do chumbo da proposta de Orçamento para 2022 e da dissolução iminente do parlamento, com eleições legislativas marcadas para 30 de janeiro, o governo e os sindicatos da função pública iniciaram hoje uma nova ronda negocial que prossegue ainda na segunda-feira, na qual se mantém da parte do governo o compromisso de compensar a inflação prevista para este ano nos salários do Estado e, bem assim, ajustar as remunerações mais baixas da função pública em resultado da elevação do salário mínimo no próximo ano. Até aqui, o governo faz antecipar uma subida da retribuição mínima aos 705 euros, valor cuja discussão deverá ainda passar pela Concertação Social na próxima semana.

A subida do salário mínimo implicará o aumento do nível remuneratório na posição de entrada de assistentes operacionais e, segundo Helena Rodrigues, o governo deverá também mexer no salário inicial dos assistentes técnicos para que este mantenha uma diferença proporcional relativamente à posição imediatamente inferior. Mesmo com a atualização de 0,9%, o salário de entrada de assistentes técnicos ficará a poucos euros de distância do de assistentes operacionais, caso se confirme o valor de salário mínimo em 705 euros em 2022.

Pelo caminho, ficam para já outros compromissos dependentes da aprovação do Orçamento do Estado. Nomeadamente, a subida faseada em 50 euros no salário da posição de entrada de técnicos superiores, até 2023, e a valorização dos salários dos mesmos técnicos que sejam qualificados com grau de doutoramento.

O STE, porém, espera que a reunião agendada para a próxima segunda-feira permita ainda discutir uma melhoria no subsídio de refeição, nos 4,77 euros diários. "Vamos contar que na próxima reunião o governo nos surpreenda com essa atualização", afirmou Helena Rodrigues.