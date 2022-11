Governo confirma novos membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal © Angelo Lucas /Global Imagens

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, a resolução que designa os novos membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal (BdP), que nomeia dois vice-governadores e três administradores.

Em comunicado, o Conselho de Ministros confirmou a nomeação de Clara Patrícia Costa Raposo, que renunciou na terça-feira à presidência da Greenvolt, e de Luís Máximo dos Santos para vice-governadores do banco central, sendo este último reconduzido no cargo.

Já como administradores foram confirmados Francisca Guedes de Oliveira, Helena Maria de Almeida Martins Adegas e Rui Miguel Correia Pinto.

Estes membros juntam-se assim ao governador do BdP, Mário Centeno, e ao administrador Hélder Rosalino.

Em setembro, aquando do anúncio das escolhas para os conselhos de administração do Banco de Portugal e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, semanas depois de terem sido indicados os novos membros do CA da ASF, o ministro das Finanças, Fernando Medina, indicou, em comunicado, que "o Governo atribuiu elevada prioridade ao provimento dos lugares vagos nos conselhos de administração dos três reguladores do sistema financeiro português", salientando que este processo "ficou concluído em menos de seis meses após a tomada de posse".

Segundo o ministro, "às escolhas presidiram critérios de competência e conhecimento, tendo presentes objetivos de renovação dos conselhos de administração, e de garantia de equilíbrios entre géneros, idades e áreas de especialização".