Governo confirma que Manuel Heitor está infectado com covid-19

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor © Mário Cruz/Lusa

O ministro da Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior testou positivo à covid-19, confirmou o gabinete do primeiro-ministro já na madrugada desta segunda-feira.

Manuel Heitor esteve reunido com todo o governo no Conselho de Ministros de quinta-feira, dedicado ao Orçamento do estado para 2021, e esteve também com Marcelo Rebelo de Sousa há uma semana.

Na nota enviada à comunicação social, o gabinete de António Costa adianta que Manuel Heitor "não tem sintomas e encontra-se em confinamento domiciliário. Em consequência, todos os membros do governo que participaram na reunião do Conselho de Ministros da passada quinta-feira estão a ser testados, mesmo os que não tiveram um contacto próximo" com o ministro.

A mesma nota refere que os resultados dos testes a todos os elementos do governo serão conhecidos até ao início da manhã desta segunda-feira, dia de entrega do Orçamento do Estado, e serão depois divulgados.