Combustíveis. Governo congela taxa do carbono e cria apoio às famílias até março de 2022

O ministro das Finanças, João Leão, anunciou esta sexta-feira um novo pacote de medidas extraordinários para que os consumidores e as empresas consigam suportar a escalada de preços no setor energético, sobretudo nos combustíveis.

O governante destacou a decisão de "congelar" a taxa sobre o carbono até maço de 2022, uma medida que reduz em 90 milhões de euros a receita que o referido imposto gera ao Estado. Para os transportes de passageiros, foi decidido, em regime "one-off", fazer uma transferência para essas empresas para as "compensar pelo aumento dos preços dos combustíveis". Acresce o alargamento da isenção do Imposto Único de Circulação (IUC) às empresas transportadoras de mercadorias, e o limite para o gasóleo profissional, o gera uma "redução "significativa na receita do ISP para as empresas do setor, segundo João Leão.

Além disso, o executivo determinou "prorrogar para todo o setor dos transportes a majoração de 20% em sede de IRC dos custos com combustíveis".

Para as famílias, o governo decidiu avançar com um "pacote de grande dimensão", destacando-se uma "redução de dez cêntimos por litro, até março de 2022, e até 50 litros por mês, através de uma transferência direta para a conta bancária das famílias, através da plataforma IVAucher". A medida fica em vigor entre novembro e março do próximo ano, sendo um programa "de natureza extraordinária e que está a ser feito para este momento extraordinário em que se assiste ao aumento muito rápido dos preços dos combustíveis".

"Para este momento excecional o governo tem decidido tomar medidas de caráter excecional", sublinhou João Leão, que fez o anúncio nos Passos Perdidos da Assembleia da República.

