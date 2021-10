Combustíveis. Governo congela taxa do carbono e cria apoio às famílias até março de 2022

O ministro das Finanças, João Leão, fala sobre a proposta governamental de Orçamento do Estado para 2022, durante conferência de imprensa no Ministério das Finanças © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O ministro das Finanças, João Leão, anunciou esta sexta-feira um novo pacote de medidas extraordinários para que consumidores e empresas consigam suportar a escalada de preços no setor energético, sobretudo nos combustíveis.

O governante destacou a decisão de "congelar" a taxa sobre o carbono até maço de 2022, além de ir transferir verbas paras as empresas, ajudando-as a fazer face ao aumento dos transportes. Acresce o alargamento da isenção do IUC às empresas transportadoras de mercadorias. Para as famílias, o governo decidiu avançar com a transferência de apoios para o consumo de combustíveis, através do programa IVAucher, até março de 2022.

[Em Atualização]