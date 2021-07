Governo conta com Bloco de Esquerda nas negociações para OE2022

António Costa, com Carlos César e Duarte Cordeiro, numa reunião com Catarina Martins para procurar entendimento entre os partidos após as legislativas de 2019. © Arquivo / Global Imagens

Dinheiro Vivo 13 Julho, 2021 • 07:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo conta com o Bloco de Esquerda nas negociações para o Orçamento do Estado de 2022. O documento começará a ser discutido logo após o debate do Estado da Nação. Até lá, o executivo vai fazer um balanço da execução do documento para 2021 com os partidos que o ajudaram a viabilizar.

Segundo a edição desta terça-feira do jornal Público, a primeira reunião de balanço irá decorrer hoje. O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, e representantes do Ministério das Finanças vão falar com delegações do PCP, do PEV e do PAN para avaliarem a execução das medidas negociadas com estes partidos. Os três partidos ajudaram o PS a viabilizar o documento.

A primeira reunião entre Duarte Cordeiro e o Bloco de Esquerda irá decorrer depois de 21 de julho, dia do debate do Estado da Nação no Parlamento.