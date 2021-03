Governo conta fechar tabelas das convenções da ADSE em abril

Lisboa, 15/02/2019 - Balcão da ADSE na Praça de Londres em Lisboa. ( Jorge Amaral/Global Imagens ) © Jorge Amaral/Global Imagens

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, disse esta terça-feira acreditar que no próximo mês será possível fechar o acordo com prestadores de cuidados de saúde privados para novas tabelas de preços no regime convencionado da ADSE. A seguir, disse, o governo pretende "agarrar o assunto das regularizações".

"Uma vez aprovadas e aceites pelos operadores, o que tenho esperança que possa ocorrer ao longo do próximo mês, estaremos em condições de ter todo um novo enquadramento de relacionamento com os operadores privados que permita também reabrir outros dossiês, como o dossiê das regularizações", afirmou a ministra em resposta à deputada Paula santos, do PCP, durante uma audição parlamentar pedida pelo PSD para esclarecimentos sobre o alargamento do subsistema de saúde de funcionários públicos a trabalhadores com contratos individuais de trabalho.

A governante não quis adiantar pormenores sobre as tabelas, cuja negociação foi iniciada em 2018 com o objetivo de "fechar" preços a pagar pelo sistema e minimizar as regras que impõem devoluções de valores pagos aos prestadores de saúde quando estes se desviam dos preços mínimos ou das médias do mercado - e que poderão implicar a devolução de um valor acima de 74 milhões de euros nas estimativas para os anos de 2015 a 2019.

"Estão exatamente neste momento em fase de serem aprovadas, numa última fase de discussão com os operadores privados, e portanto não é o momento mais apropriado para falar delas", defendeu Alexandra Leitão.

Ainda assim, a ministra deu conta de "princípios gerais". "São tabelas muito rigorosas quanto à interação com os operadores privados. São tabelas que procuram melhorar alguns benefícios em algumas áreas que foram diagnosticadas como precisando de melhorias. Por exemplo temos um défice de convenções em estomatologia e concluímos que tinha a ver com essa tabela. Mexeu-se nessa tabela, e muitas outras", indicou. Outros preços alterados são os das consultas de psicologia, adiantou.

Em alguns casos, deverá estar um aumento de valores, com vista a atrair mais prestadores para as convenções. Casos das consultas de dentistas, por exemplo, segundo apontavam documentos preliminares sujeitos a consulta na fase inicial das negociações. A ministra prometeu tabelas mais "rigorosas nos custos associados a esses benefícios".

Além da revisão da tabela de preços das convenções celebradas entre ADSE e prestadores privados, está prevista também a revisão dos preços no regime livre do subsistema.