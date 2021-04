Governo corta 500 milhões no investimento público e compensa com mais apoios a TAP e SATA

O primeiro ministro, António Costa (E) conversa com ministro das Finanças, João Leão (D) durante o debate parlamentar para votação do Orçamento de Estado 2021, 26 novembro 2020, na Assembleia da República, em Lisboa. MANUEL DE ALMEIDA / LUSA © LUSA

O investimento público executado em 2020 (medido em contabilidade nacional, a que interessa para o cálculo do défice público) ficou muito abaixo do prometido no Orçamento do Estado (OE) do ano passado (o suplementar, aprovado em julho), e o deste ano parece que vai pelo mesmo caminho.

No ano passado, o governo voltou a desbastar mais de 500 milhões de euros entre o prometido e o realizado e boa parte dessa folga acabou por ser consumida em empréstimos à TAP e garantias bancárias à SATA (a companhia aérea dos Açores), ambas em graves dificuldades financeiras por causa da pandemia e da quase interrupção do turismo e das viagens. Esta informação foi confirmada pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), o grupo de peritos que presta apoio ao Parlamento em temas de finanças públicas.

De acordo com um levantamento feito pelo Dinheiro Vivo (DV), desde que o atual governo assumiu o poder, há mais de cinco anos, o investimento público prometido ou previsto nos sucessivos OE ficou sempre e de forma dramática abaixo desse primeiro valor no fim do ano orçamental. O Instituto Nacional de Estatística (INE) é a entidade responsável pelo apuramento do valor final de cada ano, em contas nacionais.

Segundo as contas do DV, desde 2016, inclusive, o governo deixou por gastar, não conseguiu ou não quis executar mais de 3,5 mil milhões de euros em investimento público. É a diferença entre aquilo que foi previsto nos orçamentos iniciais, valores que serviram tantas vezes para dizer que o investimento público iria crescer 20% ou mais nesses anos, e aquilo que acabou por ser a realidade.

O maior desfasamento (entre previsão e execução) aconteceu, justamente, 2019, o ano do primeiro excedente orçamental da História de Portugal em democracia.

Em 2019, o governo não executou quase 840 milhões de euros em investimentos públicos face ao que tinha assumido no orçamento. Neste caso, foi o último OE do então ministro das Finanças, Mário Centeno, hoje governador do Banco de Portugal.

Mas o atual ministro, João Leão, também está a ter sucesso em arranjar folgas no investimento público. No OE suplementar, já em plena pandemia, o governo pôs a tónica no investimento público para tentar tirar Portugal da grave crise e inscreveu uma meta de quase 5 mil milhões de euros para gastar em projetos estruturantes públicos.

Na altura, o governo congratulou-se com este plano "ambicioso" que faria o investimento fixo do Estado (novo investimento) subir quase 25% no ano passado. Não aconteceu. O investimento ficou 504 milhões abaixo do orçamentado e avançou a metade desse ritmo (11%).

E este ano, parece que a folga também se está a formar. No OE2021, as Finanças inscreveram um objetivo de 6 mil milhões de euros para o investimento público, mas cálculos do DV a partir dos pressupostos do novo Programa de Estabilidade para esse rácio de investimento e para o produto interno bruto (PIB) nominal, deixam perceber facilmente que a marca já é mais baixa. Rondará agora os 5,5 mil milhões de euros. É quase menos 500 milhões de euros face a outubro.

O governo insiste que agora é que é. O investimento público vai disparar nos próximos anos, sobretudo muito apoiado no Plano de Recuperação (PRR, o novo pacote de subsídios europeus a fundo perdido), que lhe dará um impulso ainda imaior, refere o executivo.

Segundo as Finanças, "a formação bruta de capital fixo (FBCF) reflete um crescimento muito acentuado nos próximos dois anos, resultado do efeito conjugado dos investimentos estruturantes já aprovados e em curso, bem como do PRR".

"Em 2024 e 2025, expurgando os efeitos do PRR, a FBCF cresce 5,5% na média dos dois anos", acrescenta o ministério de João Leão.

Apoios para levantar companhias aéreas

Certo é que Portugal tem experimentado um histórico já longo de subinvestimento público face ao que é definido nos orçamentos do Estado aprovados no Parlamento.

Segundo a UTAO, "ao nível da despesa de capital, a execução da FBCF abaixo do previsto em termos anuais foi, em grande medida, compensada por uma execução das outras despesas de capital superior ao projetado".

A FBCF cresceu 11% "no conjunto do ano 2020 face ao período homólogo, o que compara com uma projeção de crescimento de 21,7%, contribuindo, assim, para um aumento da despesa primária inferior ao projetado".

No entanto, os técnicos que apoiam o Parlamento observam que "as outras despesas de capital, por sua vez, ajustadas do efeito de medidas temporárias ou não recorrentes mais do que triplicaram o seu valor face ao ano anterior". Aqui, ao contrário do que sucedeu com o investimento público, o crescimento "superou o projetado".

"Várias operações já anteriormente referidas encontram-se refletidas nesta rubrica. Desde logo, as operações relacionadas com companhias de transporte aéreo. Trata-se do empréstimo à TAP no valor de 1,2 mil milhões de euros e das garantias prestadas à SATA pelo Governo Regional dos Açores no valor de 132 milhões de euros", enumera a UTAO.

Mais economia, menos investimento, menos défice

Como o DV já noticiou, não foi só o facto de, como diz o ministro das Finanças, a economia ter resistido "melhor" do que se esperava à covid e aos confinamentos que explica o porquê de o défice público ter ficado em 5,7% do PIB em 2020 e não nos 7,3%, como Leão chegou a aventar.

A moderação no investimento do Estado reflete-se diretamente no peso da despesa pública. No primeiro ano da pandemia (2020) este rácio foi dos que aumentou mais devagar no conjunto dos 19 países da zona euro, mostrou o Eurostat.

Com toda esta moderação, o governo português acabou por conseguir manter o peso da despesa pública pouco acima dos 48%, apesar da enorme crise pandémica que rebentou há mais de um ano. O rácio português avançou de 42,5% em 2019 para 48,4% no final do ano passado.

Já o rácio da despesa pública médio da zona euro disparou de 47% para 54,1%. Portugal mantêm-se assim claramente abaixo da média dos seus pares da moeda única e até reforçou essa distância já que o rácio da despesa cá aumentou muito mais devagar, como referido.

Portugal foi dos mais poupados e compara facilmente com o que aconteceu em alguns dos países mais ricos do norte da Europa, como Finlândia, Suécia, Dinamarca, onde a carga da despesa pública cresceu relativamente mais devagar.