Governo corta défice e culpa o vírus por 40 mil milhões de euros em nova dívida

Lisboa, 09/06/2020 - O Orçamento de estado Suplementar de combate à Covid-19, é apresentado esta tarde no Salão Nobre do Ministério das Finanças pelo Ministro (cessante) das finanças, Mário Centeno e o secretário de estado do orçamento e ministro indigitado, João Leão (na imagem). ( Reinaldo Rodrigues / Global Imagens ) © Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

O défice público de Portugal medido em contabilidade nacional (a que interessa a Bruxelas) vai levar um novo corte em 2022, devendo cair de um valor equivalente a 4,3% do produto interno bruto (PIB) para 3,2% do PIB no ano que vem, avança o Ministério das Finanças, de João Leão, na proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

O governo garante que as contas públicas estão em ordem e no bom caminho e ainda diz que mais de 15% da dívida pública total é dívida nova e culpa direta da crise pandémica. As contas vão andando porque o crescimento deste ano até foi revisto em alta de 4% no Programa de Estabilidade de abril para 4,8% agora.

Este impulso é importante para 2022, dando um pouco mais de escala ao crescimento previsto de 5,5% no ano que vem. Vai ajudar a baixar o desemprego que, segundo diz agora o governo, "deverá descer para 6,5% da população ativa, atingindo o valor mais baixo desde 2003". Esta retoma prevista não pôs o país a convergir com a Europa este ano, mas em 2022 a convergência real vai acontecer, novamente.

A ajudar as contas, o governo prevê uma execução generosa da nova geração de fundos europeus, designadamente no Plano de Recuperação e Resiliência, alguma calibragem nos impostos de modo a dar mais algum poder de compra a partes da classe média (via desdobramento de alguns escalões do IRS), mas também algumas medidas dirigidas aos mais pobres e aos mais jovens.

Para não variar, o documento foi novamente entregue ao Parlamento no limite do prazo legal. Agora é dia 10 de outubro, mas como 10 era domingo avançou-se para dia 11 e era quase meia-noite quando Eduardo Ferro Rodrigues, o presidente da Assembleia da República, recebeu a pen das mãos de João Leão.

"O défice orçamental situar-se-á em 3,2% do PIB, tal como previsto no Programa de Estabilidade e partindo de um défice estimado de 4,3% em 2021. Em termos de finanças públicas, recorde-se o legado de dívida pública deixado pela crise pandémica, de cerca de 40 mil milhões de euros (20% do PIB)", diz o documento que sintetiza o OE2022.

Ou seja, perante uma dívida de grande dimensão (ficou em 126,9% do PIB em 2021 e em 2022 deve continuar acima dos 120%, nos 122,8%, um dos maiores fardos do mundo desenvolvido), o governo vem acenar que não há aqui um descontrolo que possa ser imputado a uma má gestão das contas, mas antes à pandemia. Ou seja, excluindo esse efeito pandémico a dívida até já poderia estar abaixo de 100%, infere-se da narrativa das Finanças neste orçamento.

Contas feitas, João Leão está a dizer que cerca de 15% da dívida total que é imputada aos contribuintes é, como referido, dívida nova classificada como "legado da crise pandémica".

O Ministério das Finanças recorda ainda que "entre 2015 e 2019, Portugal foi o segundo país europeu que mais diminui a dívida pública em percentagem do PIB" e que "com a recuperação económica, esse trajeto deverá ser rapidamente retomado".

Num discurso claramente virado para os investidores estrangeiros, as Finanças argumentam que "ao longo de 2021, a credibilidade externa foi novamente comprovada, com uma emissão histórica com taxa de juro negativa, a subida de rating por parte da agência Moody's e a primeira emissão a 30 anos desde 2015".

Assim, "o caminho de credibilidade externa trilhado ao longo dos últimos anos, permitiu-nos poupar 3000 milhões de euros em juros face a 2015". Credibilidade externa e, o governo não diz, sobretudo efeito da política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que está há vários anos já nos mercados a comprar dívida dos países da zona euro aos bancos comerciais, o que faz descer as taxas de juro.

(atualizado dia 11, 00h20)