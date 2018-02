Governo. Crescimento do PIB “assente em gestão criteriosa das contas públicas”

O Governo congratulou-se esta quarta-feira com os números do crescimento da economia em 2017. O Ministério das Finanças destaca a melhoria do PIB com a conjugação entre a “gestão criteriosa” das contas públicas e a criação de emprego. A economia portuguesa cresceu 2,7% em 2017, o ritmo mais elevado desde 2000.

“O Governo destaca que este crescimento económico é socialmente mais equitativo, assente na criação de emprego e numa gestão criteriosa das contas públicas”, refere nota oficial do gabinete de Mário Centeno enviada às redações esta quarta-feira.

O gabinete de Mário Centeno lembra ainda que o crescimento de 2,7% da economia em 2017 ficou ” ligeiramente acima do previsto pelo Governo no Orçamento do Estado de 2018, corroborando a solidez dos cenários macroeconómicos subjacentes às projeções orçamentais”.

A economia portuguesa cresceu mais do que o esperado em 2017. Em vez de 2,6%, que era o valor consensual entre várias instituições, o produto interno bruto (PIB) acabou por avançar 2,7%, avançou o INE, esta quarta-feira.

“O contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu, em resultado do abrandamento do investimento e do consumo privado”, mas em compensação, a procura externa líquida (a diferença entre exportações e importações) já deu um contributo positivo, quando no trimestre anterior tinha sido negativo.

Isto reflete “a aceleração em volume das exportações de bens e serviços e a desaceleração das importações”, diz o INE. O crescimento de 2,7% em 2017, além de ser o mais forte desde 2000 (em 17 anos), foi ligeiramente maior do que se esperava.