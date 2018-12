Governo cria Balcão Único para tratar “todas as questões” do emprego

O Governo vai apresentar esta segunda-feira o Balcão Único do Emprego. Em comunicado, o Ministério do Trabalho que explica que a iniciativa tem como meta “tratar de forma integrada todas as questões relacionadas com o emprego e com a formação profissional”.

Entre as funcionalidades está o novo portal do IEFP, que vai ganhar uma cara nova. “O iefponline introduz novas funcionalidades que reúnem numa única porta de entrada ofertas de emprego, de estágio e de formação profissional”, lê-se na nota.

O portal novo vai permitir pesquisar e fazer a inscrição em ofertas de formação profissional, pesquisar e preencher a candidatura a ofertas de estágios, receber notificações eletrónicas, pedir o subsídio de desemprego e agendar previamente o atendimento nos balões físicos do IEFP.

A iniciativa, que estava prevista no plano do Simplex+, vai ainda criar a figura do Gestor+, “um técnico responsável pela intermediação com empresas com grandes volumes de contratação que permitirá um trabalho de proximidade e de cooperação na procura de respostas e soluções de recrutamento e formação adaptadas às suas necessidades”.

Com esta figura, o Executivo pretende “robustecer as relações do IEFP com as entidades empregadoras”.

As novas tecnologias vão ainda aumentar, segundo o comunicado ,a “eficiência na cooperação e articulação com outros serviços da Administração Pública”, já que o iefponline vai funcionar em todos os Espaços do Cidadão.

O Balcão Único do Emprego é o primeiro projeto do Governo feito em parceria com o Laboratório de Experimentação da Administração Pública e faz parte do plano para aumentar a digitalização da Administração Pública.