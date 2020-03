Governo cria grupo para acompanhar abastecimento ao retalho alimentar

O Governo criou um grupo de trabalho para acompanhar o abastecimento de bens e serviços no sectores agroalimentar e retalho na sequência do surto de Covid-19. Esta quinta-feira é a primeira reunião do grupo que conta com a presença do Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, e o Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Nuno Russo.

O Grupo foi criado pelo Ministério da Economia e da Transição Digital e do Ministério da Agricultura para “acompanhar e avaliar a evolução da cadeia de abastecimento nos setores agroalimentar e do retalho”, tendo como objetivo de antecipar “eventuais situações de perturbação no provimento regular ou comportamentos individuais desproporcionais face às necessidades efetivas dos cidadãos.”

“O Grupo de Trabalho tem ainda como objetivo delinear, se necessário, medidas preventivas ou corretivas destinadas a manter ou restabelecer as normais condições de abastecimento”, informa o Governo em comunicado.

Apesar da crescente procura por produtos nos supermercados, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) garante que está assegurada a reposição de produtos nas lojas de retalho alimentar.

“Os associados da APED têm registado um aumento da procura de produtos, tendo sido sempre assegurada a sua reposição. Este aumento é semelhante ao registado em situações anteriores e compreensível pelas medidas assumidas para controlo da situação e que implicam a permanência dos consumidores nas suas casas”, garantia a associação num ponto de situação feito esta quarta-feira.

Também a Confederação Portuguesa de Agricultores (CAP) garantia na quarta-feira que não iriam faltar produtos alimentares frescos nos supermercados.

“Há uma cadeia de abastecimento perfeitamente estabilizada, em sintonia com as áreas comerciais, em sintonia com as redes de distribuição. Há aqui uma mensagem de tranquilidade porque não haverá problemas em relação aos produtos alimentares, principalmente os produtos alimentares frescos: carne, leite, ovos, legumes e frutas”, disse Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP.