Governo cria novo apoio social: o complemento-creche

Era uma medida que já estava prometida no programa eleitoral do PS e agora foi vertida para o programa do novo governo de António Costa.

De acordo com o plano do Executivo para a legislatura (até 2023), entregue à Assembleia da República, este sábado, vai ser criada uma nova prestação social para promover a natalidade e premiar quem tenha mais de um filho e consiga arranjar lugar nas creches, claro.

No quadro das medidas de apoio à natalidade, surgem “o complemento-creche e o investimento na rede de equipamentos sociais de apoio à infância, nomeadamente creches e jardins-de-infância”.

Segundo o programa governativo, a ideia é “atribuir a todos os portugueses que tenham filhos nas creches um valor garantido e universal que apoie a comparticipação das famílias no preço da creche a partir do segundo filho”.

Além disso, o elenco do PS diz que vai “incentivar os grandes empregadores, com estruturas intensivas em mão-de-obra, a disponibilizar equipamentos ou serviços de apoio à infância aos respetivos trabalhadores”.

Finalmente, o governo promete “promover, em parceria e com o envolvimento de diferentes atores, incluindo os municípios, um programa de alargamento das respostas sociais de apoio à família, em particular para a infância e com especial incidência nas áreas metropolitanas, onde a cobertura da rede tem maiores fragilidades, designadamente estimulando o alargamento da rede de creches”.