Governo cria subsídio de penosidade e risco para trabalhadores da recolha do lixo

Varredores de ruas em Braga © Artur Machado / Global Imagens

O Governo compromete-se a criar um subsídio de penosidade e risco para os trabalhadores da recolha e tratamento do lixo urbano a pagar ainda no primeiro semestre do próximo ano, indica uma versão preliminar do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

No articulado, refere-se a criação destes suplementos ao salário, mas ainda para definir os termos em que será atribuído. O reforço remuneratório é atribuído quando se comprove a probabilidade de lesões ou risco para a saúde do trabalhador.

"O suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade da carreira geral de assistente operacional, nas áreas de higiene urbana e do saneamento das autarquias locais de que resulte comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade de ocorrência de lesão ou um risco potencial agravado de degradação do estado de saúde, é objeto de definição das condições de atribuição em decreto-lei, cuja negociação deve ser iniciada até 30 dias após a entrada em vigor da presente lei, devendo ser concluída nos 60 dias subsequentes, por forma a que o mesmo seja pago ainda no primeiro semestre de 2021", lê-se no documento que ainda pode ter sofrido alterações.

A reivindicação já vem desde o final dos anos de 1990 quando ficou prevista a criação deste suplemento, mas só agora pode passar a ser generalizado. "É uma grande vitória", reconhece o secretário-geral da Fesap, José Abraão, em declarações ao Dinheiro Vivo. O dirigente sindical diz que é um passo importante, mas "ainda insuficiente", lembrando todos os trabalhadores dos serviços essenciais, como médicos, bombeiros, coveiros ou transporte de valores.

Agora, falta ainda a fase das negociações para definir o valor do subsídio a atribuir a estes trabalhadores e José Abraão espera que se "possa ir mais além". O dirigente sindical lembra, por outro lado, que já há autarquias que, por vontade própria, instituíram um subsídio, como é o caso da Câmara de Lisboa.

A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP) prevê que os "suplementos remuneratórios são criados por lei, podendo ser regulamentados por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho."