Governo dá benefícios fiscais a quatro empresas para criação de 426 empregos

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho (D), acompanhada pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão (E), e pelo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas (C), durante a conferência de imprensa realizada no final da reunião do Conselho de Ministros, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 18 de junho de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA