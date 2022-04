Governo dá mais incentivos à contratação coletiva, mas omite parte da agenda laboral de 2021

Primeiro-ministro, António Costa. © ( Ludovic MARIN / AFP)

O governo pretende avançar nesta legislatura com a introdução de incentivos sistemáticos a que as empresas renovem a contratação coletiva. O objetivo é incluído no programa de governação entregue nesta sexta-feira no parlamento, que será apreciado pelos deputados na próxima semana, e que omite para já grande parte das mudanças às leis laborais negociadas no ano passado com PCP e Bloco de Esquerda.

O documento prevê a instituição de "uma majoração sistemática dos apoios para empresas com contratação coletiva recente", alargando-se assim a experiência de incentivos já adotados, por exemplo, na compensação excecional à subida do salário mínimo deste ano. Neste caso, os empregadores com salários acima da retribuição mínima negociados em 2021 viram duplicar o apoio a que teriam direito.

Os planos do governo, condensados no programa hoje apresentado, são omissos quanto a vários pontos negociados à esquerda no final da anterior legislatura a propósito da preparação de uma nova revisão das leis laborais. Nomeadamente, não é referida a intenção de estender a sobrevigência de convenções coletivas até 2024, nem a de reforçar a arbitragem necessária para que possam ser suspensos processos de caducidade de acordos entre trabalhadores e empresas que não foram renovados.

Também não é referido o objetivo de "condicionar o acesso a apoios e incentivos públicos à existência de contratação coletiva dinâmica", outra medida que constava da Agenda do Trabalho Digno e da proposta de alterações às leis laborais do governo. Ou de exigir que empresas com contratos com o Estado por mais de 12 meses recorram exclusivamente a vínculos de trabalho permanentes e que, em contratos com menos de 12 meses, os contratos de trabalho tenham pelo menos a duração do contrato.

Ao invés disso, o documento do novo executivo de António Costa fala em "promover de modo transversal a qualidade do emprego nos apoios e incentivos públicos e nas prestações de serviços contratadas pelo Estado, designadamente condicionando as empresas beneficiárias ou contratadas ao cumprimento das normas laborais, incorporando exigências de estabilidade dos vínculos e de transparência nos custos laborais nos cadernos de encargos".

Agora, também, o governo fala em "ponderar, com os parceiros sociais, mecanismos de reforço da prevenção de conflitos laborais, em especial no âmbito da negociação coletiva", e em "trabalhar, em diálogo com os parceiros sociais, em modelos de resolução alternativa de litígios dos conflitos laborais, na dimensão coletiva e individual, partindo da boa experiência dos árbitros já existentes no Conselho Económico e Social, com ancoragem na negociação coletiva e com garantia do direito fundamental de acesso à justiça".

Da Agenda do Trabalho Digno apresentada no ano passado pelo governo, em véspera do chumbo da proposta de Orçamento para 2022, também não constam o "alargamento da compensação para 24 dias por ano em cessação de contrato a termo ou termo incerto" ou a "reposição dos valores de pagamento de horas extraordinárias em vigor até 2012 a partir das 120 horas anuais".

Nas medidas laborais antes discutidas e que o governo destaca agora estão as limitações à contratação temporária, a extensão da contratação coletiva a trabalhadores em outsourcing, a criminalização do trabalho não declarado, o reforço de poderes da Autoridade para as Condições de Trabalho, e a regulação dos vínculos dos trabalhadores de plataformas digitais. São ainda retomados objetivos de alargamento de licenças parentais e outras medidas com vista a melhorar a conciliação entre vida pessoal, profissional e familiar, ao mesmo tempo que o governo insiste na ideia de abrir o debate sobre a introdução da semana de quatro dias.

Por outro lado, a implementação da taxa por rotatividade excessiva, já legislada em 2019, volta a estar no papel. O programa refere que, "num quadro de recuperação da pandemia", pretende "implementar a contribuição adicional por rotatividade excessiva para aprofundar o combate à precariedade".

O governo pretende ainda "discutir em sede de concertação social e apresentar uma estratégia nacional de segurança e saúde no trabalho, no seguimento do quadro estratégico europeu aprovado em 2021", e "reforçar os mecanismos de garantia de informação aos trabalhadores no âmbito da nova diretiva europeia das condições de trabalho justas e transparentes, nomeadamente no que diz respeito à definição de local e horário de trabalho".