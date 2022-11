Governo da Madeira apoia 19 famílias com 270 mil euros para obras nas habitações

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Novembro, 2022 • 13:54 Partilhar este artigo Facebook

O Governo da Madeira atribuiu 270 mil euros em apoios financeiros a 19 famílias da região para a recuperação das suas habitações, anunciou a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas num comunicado.

Estas ajudas foram entregues pela Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), ao abrigo do Programa de Recuperação de Imóveis Degradados (PRID), numa cerimónia que contou com a presença do Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI), Pedro Fino.

Destes apoios beneficiaram agregados familiares dos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol, São Vicente, Porto Moniz, Machico e Santa Cruz.

Segundo a informação disponibilizada, a verba será afeta a "obras prementes", nomeadamente, a substituição de coberturas, fachadas, pavimentos, caixilharias, reabilitação de instalações sanitárias e obras de adaptação do imóvel para membros portadores de mobilidade reduzida.

O objetivo é tornar "as habitações mais ajustadas e com condições de habitabilidade condignas", lê-se no mesmo documento.

O PRID é um apoio concedido "sob a forma de empréstimo sem juros, podendo ser a fundo perdido, quando se trate de famílias economicamente carenciadas".

Citado no comunicado, o secretário regional salienta que, "através deste programa, tem sido possível fixar vários agregados familiares nas suas habitações e concelhos de origem".

Pedro Fino argumenta que "não é apenas com a atribuição de uma habitação que se resolvem os problemas habitacionais, mas também com estes apoios".

De acordo com os dados da IHM, desde outubro de 2021, sob a tutela da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, foram apoiadas, ao abrigo deste programa, 57 famílias, num total aproximado de 810 mil euros.

O Governo Regional já investiu, desde 2015, um total de 5,3 milhões de euros, no âmbito do PRID, indica ainda a Investimentos Habitacionais da Madeira.

"Este programa, que conta com cerca de 40 anos, já beneficiou, desde o seu arranque, 4.600 famílias", é mencionado na informação.

Também aponta que, até final deste ano, o limite do apoio na Madeira vai passar de 15 mil para 20 mil euros por processo, "ficando assim mais ajustado à atual conjuntura socioeconómica".

"A habitação é uma prioridade do Governo Regional e continuaremos a apostar nesta área, que constitui um direito fundamental para todos", concluiu Pedro Fino.