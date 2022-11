Governo da Madeira prevê investimento global 775,1 milhões de euros em 2023

Madeira © Pixabay

O Plano de Investimentos do Governo da Madeira (PSD/CDS-PP) para 2023 prevê 298,1 milhões de euros de apoio às cadeias de valor regional, indicou esta terça-feira o secretário das Finanças, sublinhando que o investimento global será de 775,1 milhões de euros.

De acordo com Rogério Gouveia, 56% do financiamento do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Madeira para 2023 (PIDDAR 2023) é regional, 35,7% comunitário, incluindo verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e 7,9% nacional.

"Mais uma vez, o financiamento nacional é o que menos pesa", disse o governante madeirense, na conferência de imprensa de apresentação das propostas do Orçamento da região para 2023, no valor de 2.071 milhões de euros (ME), e do PIDDAR, no Funchal.

Do total de 775,1 ME previstos para investimento no próximo ano, 298,1 ME serão canalizados para apoio às cadeias de valor regional, 206,9 ME para estímulo à recuperação e resiliência, 141,7 ME para o emprego e inclusão social, 57,9 ME para ação climática, mobilidade e energia sustentáveis, 41,8 ME para a qualificação de competências e 28,6 ME para o setor da inovação e conhecimento.

Na repartição do investimento por departamento, a Secretaria Regional de Equipamento e Infraestruturas recebe a maior fatia (40,5%), ao passo que a Secretaria Regional do Mar e Pescas fica com a menor (0,6%).

O Plano de Investimentos canaliza 16,6% da verba para a Secretaria da Economia, seguindo-se a Secretaria da Saúde e Proteção Civil (10,3%), Inclusão e Cidadania (8,1%), Educação, Ciência e Tecnologia (7,6%), Finanças (6,2%), Turismo e Cultura (4,1%), Agricultura e Desenvolvimento Rural (3,9%) e Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (2,2%).

Ao nível do Plano de Recuperação e Resiliência estão previstos investimentos na ordem dos 189,2 milhões de euros.

As propostas do Orçamento e do PIDDAR para 2023 vão ser discutidas e votadas na Assembleia Legislativa da Madeira entre 12 e 15 de dezembro.