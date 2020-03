Governo dá parecer positivo a decreto do estado de emergência

O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira que o Governo deu um “parecer favorável” à decisão do Presidente da República de decretar o estado de emergência.

Leia também O que é o estado de emergência? Quem pode decretar e como funciona?

A decisão do Governo segue-se à reunião do Conselho de Estado convocada por Marcelo Rebelo de Sousa para a manhã desta quarta-feira, dia 18 de março.

“O Conselho de Ministros atento aos fundamentos do pedido do Presidente da República dá um parecer favorável ao decreto que apresenta para apreciação e votação na Assembleia da República”, afirmou o primeiro-ministro

“A democracia não será suspensa. Nós continuaremos no pleno funcionamento das nossas instituições democráticas, uma sociedade aberta de cidadãos livres, responsáveis por si e pelo outros”, assinalou António Costa na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros extraordinário que decorreu, excecionalmente, no Palácio da Ajuda por razões logísticas, uma vez que é o único local que permite manter a distância social necessária. A reunião dos membros do Governo decorreu por videoconferência.

“A nossa primeira prioridade é prevenir esta doença, conter a pandemia e salvar as vidas. Mas para salvar as vidas é fundamental que a vida continue e que tudo o que é as cadeias de abastecimento fundamentais de bens essenciais têm de continuar a ser assegurados, os serviços essenciais têm de ser assegurados”, sublinhou António Costa.

Governo baseia-se em pareceres técnicos

O Governo deverá definir amanhã os termos exatos da declaração do estado de emergência e terá por base pareceres técnico-científicos.

“O Conselho de Ministros de amanhã terá de apreciar as medidas se a Assembleia da República aprovar o decreto presidencial no dia de hoje”, começou por assinalar o primeiro-ministro.

“Nesse sentido hoje pela manhã tive oportunidade de reunir com a ministra da Saúde, com a diretora-geral da saúde, com o presidente do Instituto Nacional de Saúde e com o presidente do Conselho Nacional de Saúde Pública a quem solicitei que até ao final do dia de hoje habilitassem o Governo com a base técnica e científica mais sólida possível e com as recomendações do conjunto de medidas que na sequência da eventual declaração do estado de emergência o Governo deva adotar para reforçar o combate e prevenção desta epidemia”, indicou António Costa

“Não podemos pedir à ciência nos possa dar uma informação 100% segura, mas os decisores políticos devem agir com base na informação técnica e cientifica adequada e não com base nas suas opiniões voluntaristas”, concluiu o chefe do Governo.

Notícia atualizada pela última vez às 16h15