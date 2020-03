Governo declara estado de alerta em todo o país

“O Ministério da Administração Interna e o Ministério da Saúde vão declarar o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão”, indica o comunicado divulgado no final da reunião do Conselho de Ministros.

O estado de alerta vai vigorar a partir desta sexta-feira, dia 13 de março.

Os trabalhadores por conta de outrem que tenham de ficar em casa a acompanhar os filhos até 12 anos, vão receber 66% da remuneração base (33% a cargo do empregador, 33% a cargo da Segurança Social), especifica o comunicado.

COVID-19 – Quadro de medidas extraordinárias (pode ver aqui em pdf)

Até agora foram confirmados 78 casos de covid-19, com uma recuperação registada no hospital de São João, no Porto. De acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde, divulgado às 10h00 desta quinta-feira, dia 12 de março, a maior parte dos casos concentrava-se no norte do país (44 casos), 23 confirmados na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Centro e outros cinco no Algarve. A DGS dava ainda conta de 637 casos suspeitos.

