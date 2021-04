Governo decreta cercas sanitárias em São Teotónio e Longueira-Almograve

Odemira, 25/10/2019 - Reportagem sobre histórias de amor e de sucesso na agricultura no sudoeste alentejano Estufas no Alentejo (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

A região do sudoeste alentejano, designadamente as freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve, concelho de Odemira, vai sofrer fortes limitações à circulação de pessoas a partir do próximo sábado, dia 1 de maio, porque a situação da covid-19 é preocupante e precisa de ser mais controlada ainda.

Razão: a pandemia está com muita força, sobretudo no universo populacional migrantes (maioria asiáticos) que trabalham nas muitas explorações agrícolas daquela região.

Para tal, o primeiro-ministro (PM), António Costa, acaba de anunciar que o governo vai decretar a imposição de duas cercas sanitárias, regime que impedirá a entrada e saída de pessoas nessas regiões, a não ser por motivos de trabalho ou de emergências e exceções previstas na lei.

Agricultura e turismo

Estas cercas sanitárias são medidas bastante duras para a economia desta região do litoral do sudoeste alentejano que, além da agricultura, é muito forte e dependente do turismo doméstico e estrangeiro. O regime vai durar pelo menos 15 dias, dependendo da evolução dos indicadores.

As duas freguesias abrangem todo o litoral que, de norte para sul, vai desde a margem sul do rio Mira (a sul de Vila Nova de Milfontes) e até onde começa o Algarve, em Odeceixe, que já pertence ao concelho de Aljezur.

Recorde-se que, no ano passado, quando começou a pandemia, o concelho de Ovar também foi sujeito a uma cerca sanitária por causa de um surto muito forte.

Como referido, desta vez, as cercas são ao nível das freguesias, em todo o caso em duas de grandes dimensões (em área) e até em termos populacionais por causa das muitas explorações agrícolas (frutos vermelhos, verduras, flores, etc.) intensivas em mão-de-obra.

Costa explicou que o problema é grave, mas não é generalizado ao resto das freguesias de Odemira, e está sobretudo associado a uma "população migrantes" que trabalha na agricultura.

A situação parece ser grave e até descontrolada. Segundo o PM, num dos indicadores de referência, em São Teotónio foram registados 1910 casos por 100 mil habitantes (médias dos últimos 14 dias). Está muito acima (oito vezes mais) do limite a partir do qual soam os alarmes, definido nos 240 casos por mil habitantes.

Recorde-se que na sequência da reorganização administrativa de 2012/2013, a freguesia de Zambujeira do Mar foi assimilada pela de São Teotónio.

Costa denuncia. Há migrantes em situação de "insalubridade habitacional"

Costa revelou ainda que a freguesia a norte de São Teotónio, Longueira-Almograve, que completa o litoral do sudoeste alentejano até à margem sul do rio Mira e a Vila Nova de Milfontes, também está numa situação epidemiológica delicada. Segundo o primeiro-ministro, foram registados 510 casos por 100 mil habitantes.

No entanto, o PM justificou que teve se de decidir impor cerca sanitárias nestas freguesias porque à volta a situação não tem nada a ver.

Há mais duas freguesias com casos, mas "todas as outras do concelho de Odemira estão a zero". Portanto, não faria sentido impor restrições ao concelho todo, referiu Costa.

O PM reiterou que este problema está "tipicamente associado ao universo empresarial das explorações agrícolas" e que agora "vamos concentrar-nos nestas freguesias" e nas condições nestas empresas.

Passa a vigorar a "proibição de entrada de pessoas nestas freguesias" e "vamos tomar medidas para resolver o nó górdio", insistiu o governante.

O nó górdio é verificar o cumprimento das regras nas empresas, implementar testagem diária das pessoas que lá trabalham, garantir que existe isolamento efetivo das pessoas infetadas, isto quando a realidade é que muitas "vivem às dezenas no mesmo espaço habitacional", o que propaga ainda mais o vírus, alertou o chefe do governo.

Costa disse mesmo que existem situações de "insalubridade habitacional", algo que considerou "inadmissível e que tem de ser quebrado". O governo vai tomar medidas nesse sentido. Não disse como, nem quais.

Governo aprova nova lei para poder atuar com força nestes dois casos

Os dois casos em apreço são graves o suficiente para o governo sentir necessidade de legislar em conformidade, de modo a poder atuar de forma mais decisiva.

No conselho de ministros desta quinta-feira, "foi aprovado o decreto-lei que altera o regime excecional e transitório de reorganização do trabalho e de minimização de riscos de transmissão da infeção da doença covid-19 no âmbito das relações laborais, estabelecendo a obrigação excecional e temporária de registo diário de trabalhadores de explorações agrícolas e do setor da construção".

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou quase de imediato o decreto do governo. "Tendo em vista uma situação específica verificada em duas freguesias do Município de Odemira, o Presidente da República promulgou o diploma do Governo que cria um regime excecional e temporário de registo diário de trabalhadores de explorações agrícolas e do setor da construção", diz o site da Presidência.