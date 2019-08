Governo decreta estado de emergência energética a partir de hoje

O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros confirmou esta sexta-feira que o governo resolveu declarar uma situação de crise energética. Esta decisão foi tomada durante um Conselho de Ministros eletrónico convocado e realizado com caráter de urgência.

O período de emergência começa às 23h59 desta sexta-feira e prolonga-se até ao fim de dia 21.

O Governo anunciou também que “a providência cautelar interposta pelos sindicatos foi limininarmente rejeitada pelo tribunal administrativo de Lisboa”. O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, que esteve esta manhã na Presidência do Conselho de Ministros, analisou o parecer da Procuradoria-geral da República sobre a greve e os serviços mínimos decretados pelo governo, e considerou que “os serviços mínimos podem e devem ser mais extensos de forma a salvaguardar outros interesses” e o direito consagrado na lei, “não é um direito absoluto”.

O governo esclareceu que apesar de decretado já o estado de emergência energética, as regras para a rede de emergência de postos de abastecimento só entrarão em vigor às 23h59 de 11 de agosto, ou seja, no próximo domingo à noite. Na REPA, os portugueses podem abastecer 15 litros no máximo e fora da rede de emergência o limite é de 25 litros. Para os pesados, o limite é de 100 litros.

As bombas incluídas na REPA têm agora dois dias para se prepararem e assinalarem a lista de postos que será enviada pelo governo. O ministro do Ambiente e Transição Energética, Matos Fernandes, sublinha que declaração de crise energética dá “a garantia de poder acautelar a rede REPA”.