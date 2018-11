Governo desagradado com polémica no setor do vinho

As críticas do setor do vinho à nomeação de Bernardo Gouvêa para a presidência do Instituto da Vinha e do Vinho caíram mal junto do Governo. E a resposta já chegou à Confederação dos Agricultores e às duas outras associações envolvidas, a Acibev e a Fenadegas.

O ministro da Agricultura incumbiu a sua chefe de gabinete de responder, dando conta da “dificuldade em compreender o alcance” da preocupação manifestada relativamente à nomeação de um funcionário que, além de constituir uma “competência reservada” do Governo, resulta de um “concurso público transparente”.

Na carta, a que o Dinheiro Vivo teve acesso, a chefe de gabinete é taxativa: “Além de ilegal, seria tão absurdo proceder a consultas com o sector privado sobre o tema, como o seria a contratação de funcionários das vossas organizações ser submetida a consulta prévia do Ministério da Agricultura”.

Mas o gabinete de Capoulas Santos vai mais longe e garante que a política do Governo “está definida” e “prossegue sem hesitações” e que a sua execução cabe aos organismos públicos, “sendo irrelevante o nome dos funcionários que, a cada momento, têm essa incumbência, pressupondo sempre que estes cumprem os seus deveres com profissionalismo e isenção”.

Recorde-se que a Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal (ACIBEV), a CAP – Agricultores de Portugal e a Fenadegas – Adegas Cooperativas de Portugal escreveram ao ministro manifestando-se preocupados com a possibilidade de a nomeação de Bernardo Gouvêa, até agora presidente da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa, poder “comprometer o rumo estabelecido durante os últimos anos, nomeadamente na gestão dos apoios à promoção internacional da marca Wines of Portugal e à reestruturação da vinha”.

Contactado, o gabinete do ministro Capoulas Santos não quis tecer mais comentários, remetendo para o teor da carta. Mas o Dinheiro Vivo sabe que a posição das três associações foi entendida como uma tentativa de intromissão e uma forma de pressão inadmissível. Bernardo Gouvêa entra em funções na presidência do IVV a 2 de dezembro.