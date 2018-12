Governo deverá reforçar planeamento para um Brexit sem acordo

A pouco mais de três meses para a saída do Reino Unido da União Europeia, o parlamento britânico ainda não deu luz verde ao acordo alcançado entre Londres e Bruxelas para um Brexit ordeiro. E as dúvidas sobre se isso vai de facto acontecer continuam a pairar.

Nas últimas horas, a primeira-ministra britânica indicou que a votação pelo parlamento britânico do acordo para o Brexit vai realizar-se na terceira semana de janeiro, devendo o debate arrancar uns dias antes.

Ainda assim, Londres prepara-se cada vez mais para o pior dos cenários: um divórcio sem acordo. Os ministros de Theresa May reúnem-se esta terça-feira e, segundo o jornal The Guardian, devem chegar a um entendimento para reforçar os planos para uma saída da UE sem acordo.

Entre essas medidas, estará a colocação de cerca de dois mil milhões de libras (mais de 2,2 mil milhões de euros no câmbio atual) num fundo de contingência para ser usado nomeadamente pelo ministério britânico da Administração Interna e pelo ministério do Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais.

O jornal escreve ainda, citando fontes, que aos ministros vão ser apresentadas três opções: abrandar o planeamento, manter o planeamento em níveis semelhantes aos atuais e reforçarem esse mesmo planeamento.

A expectativa é que seja esta última possibilidade – reforço do planeamento para o Brexit sem acordo – a escolhida. Há membros do governo que acreditam que é tempo de centralizar o controlo do planeamento uma vez que, até aqui, cada ministério tinha liberdade para decidir quando e qual o montante gasto no planeamento.

Por outro lado, e dado que não é totalmente garantido que Theresa May consiga que os membros do parlamento aprovem o acordo alcançado com Bruxelas para o Brexit, a União Europeia já indicou que não vai fazer mini acordos com Londres caso o divórcio tenha lugar sem um entendimento, adiantaram fontes à Bloomberg.

Caso o Parlamento britânico não ratifique o acordo de saída até 29 de março de 2019, data oficial para o Brexit, Bruxelas não vão procurar um “acordo de gestão”, garantiu um membro da UE. Inclusivamente, se este cenário se confirmar, Bruxelas vai colocar no terreno muito poucas medidas unilaterais de emergência e apenas se forem replicadas pelo Reino Unido, de acordo com planos que vão ser publicados ainda esta semana e citados pela agência.