Governo disponibiliza 10,4 milhões em apoios para o setor da caça

13 Abril, 2021

O Governo anunciou apoios no valor global de 10,4 milhões de euros para o setor da caça, após uma reunião com o Conselho Nacional da Caça onde o plano foi apresentado.

Dessa verba, cinco milhões são canalizados através do Programa de Desenvolvimento Rural, quatro milhões são provenientes do Fundo Ambiental e estão ainda previstos apoios no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, que financiará inventários de caça, informou hoje o Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC).

No encontro estiveram presentes o ministro João Pedro Matos Fernandes e o secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino.

Segundo a nota hoje divulgada pelo MAAC, cinco milhões de euros destinam-se "à promoção da biodiversidade e ao valor ambiental e social dos espaços florestais, que permitirão financiar medidas de compatibilização da atividade cinegética, ações de monitorização da fauna e medidas de salvaguarda sanitária".

No mesmo comunicado é referido que serão mobilizados quatro milhões de euros "para apoiar as entidades gestoras de zonas de caça pelas despesas realizadas na gestão e melhoria de habitats, por exemplo na instalação ou manutenção de pontos de água para abeberamento da fauna selvagem ou na realização de sementeiras e desmatações".

O Governo adiantou ter avançado, durante a reunião com o Conselho Nacional da Caça, "na definição do decreto-regulamentar que determinará a composição e as regras de funcionamento" deste organismo.