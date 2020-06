Governo prepara linha de crédito de 30 milhões para floricultura

O Governo está a finalizar uma linha de crédito para o setor das plantas e das flores, um dos mais afetados pela pandemia de covid-19, dotada com 30 milhões de euros, que será lançada ainda esta semana, foi hoje anunciado.

“Temos uma linha de crédito de 30 milhões de euros praticamente concluída e, até ao final da semana, queremos apresentá-la”, disse a ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, em resposta aos deputados, durante uma audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República.

Na mesma audição, Maria do Céu Albuquerque já tinha sublinhado que este setor, a par, por exemplo, com o das carnes e das raças autóctones, foi dos mais afetados pela pandemia de covid-19.

Porém, a governante lembrou que o setor já tinha recorrido a outras medidas de apoio, no âmbito das linhas de crédito covid-19 e do regime de ‘lay-off’ (suspensão dos contratos ou redução do horário de trabalho) simplificado.

“Há medidas rápidas de implementar e outras com dificuldades acrescidas, porque são de planeamento e previsibilidade, como todas as que dizem respeito a regulamentos comunitários”, afirmou.

