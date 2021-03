Governo disponível para incluir apoios ao turismo e cultura

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante a sua audição perante a Comissão de Trabalho e Segurança Social, na Assembleia da República, em Lisboa, 10 de fevereiro de 2021. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

O governo está disponível para garantir o "apoio à redução de atividade" de trabalhadores independentes, empresários em nome individual ou gerentes dos setores do turismo, da cultura, de eventos e espetáculos que se mantêm com atividade paralisada até 30 de junho, como defende o diploma apoiado pelo PSD, BE e PCP que Marcelo Rebelo de Sousa promulgou no domingo.

Segundo o Negócios, na noite desta segunda-feira, "o Governo está disponível para fazer as alterações necessárias para que estes apoios se mantenham", adiantou o jornal, referindo fonte oficial do Ministério da Segurança Social.

Na reta final da aprovação do Orçamento do Estado para 2021, PSD, BE e PCP aprovaram um diploma que defendia a inclusão destes profissionais nos apoios para quem se mantém com atividade reduzida. Trabalhadores independentes, empresários em nome individual, gerentes e membros de órgãos estatutários com funções de direção terão assim direito ao apoio à redução de atividade até 30 de junho, desde que estejam em situação de comprovada paragem total da sua atividade ou setor, segundo diploma que Marcelo Rebelo de Sousa promulgou.



Esta possibilidade de apoios está ainda dependente de uma portaria que concretize quais são os códigos CAE incluídos e que tinha sido introduzida pelo Governo num diploma da semana passada, uma semana depois de o Parlamento ter enviado a sua própria versão para o Presidente da República, que acabou então por ser promulgado.