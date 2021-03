Governo diz que ainda não fechou regras de compensação à TSU do salário mínimo

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e a ministra da Cultura, Graça Fonseca (ausente da foto), durante a conferência de imprensa onde apresentaram as medidas de apoio à economia e ao setor da cultura para mitigar os efeitos económicos do confinamento, Lisboa, 14 de janeiro 2021. Com os votos favoráveis dos deputados das bancadas do PSD, PS e CDS, o parlamento aprovou a renovação do estado de emergência a partir das 0h00 do próximo dia 15 voltando a vigorar em Portugal, de uma forma generalizada, o dever de recolhimento domiciliário até ao dia 30. Portugal ultrapassou já os 500 mil casos de infeção com o novo coronavirus registados desde o início da pandemia, em março de 2020, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

O governo diz que não fechou ainda a medida de compensação ao aumento de encargos com a Taxa Social Única para as empresas em resultado da subida do salário mínimo para 665 euros neste ano, após as confederações patronais terem pedido um apoio mais largo.

Em causa estarão os salários que, em convenções coletivas, está previsto que subam por efeito do aumento do salário mínimo, com as empresas a pretenderem que esses custos acrescidos sejam também cobertos na compensação das contribuições sociais, apontou o ministro da Economia, Siza Vieira, após reunião com os parceiros sociais nesta quarta-feira.

"Não estávamos a pensar ir além daqueles trabalhadores que estavam em salário mínimo em 2020. Entretanto, já nos fizeram chegar várias sensibilidades relativamente a situações que são de fronteira e que, por força de regras de contratação coletiva, têm de ser também revistas nos mesmos termos. Estamos a refletir sobre isso. Não temos neste momento nenhuma decisão tomada", afirmou.

A possibilidade de haver alargamento da compensação surpreendeu confederações sindicais, com o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, a afirmar em entrevista ao Dinheiro Vivo, publicada no passado sábado, que o tema "deu uma grande confusão da Concertação Social".

"Causou grande incómodo esta matéria não ter sido abordada de forma aprofundada para que todos ficassem esclarecidos. E ainda estamos na dúvida sobre se é verdade que se aplica a todos ou apenas a quem passou de 635 para 665 euros", defendeu o líder sindical, pedindo clarificação. Na reunião de hoje, segundo Siza Vieira, ainda não terá ocorrido.

O ministro da Economia, em entrevista ao Diário de Notícias e TSF, revelou que o apoio será "sobre o número de trabalhadores que estavam com o salário mínimo no ano passado, número de trabalhadores que estão agora em salário mínimo e, em função disso, pagamos X por posto de trabalho, que corresponderá mais ou menos a 80% do valor do acréscimo da TSU".

Assim sendo, a medida abrangeria também quem em 2021 foi contratado pelo valor do salário mínimo. Mas também este aspeto não foi esclarecido após a reunião de Concertação Social.

Siza Vieira foi ainda questionado se a compensação terá como contrapartida o não despedimento dos trabalhadores abrangidos, mas não respondeu.

Quanto a prazos de pagamento, a intenção é que os valores cheguem às empresas no fim do mês. Mas sem garantias: "Aquilo que dissemos foi que a queríamos aplicar esta medida durante o primeiro trimestre, e neste momento tenho a convicção de que vamos concretizá-la durante o primeiro trimestre. Ou seja, até final deste mês de março. Mas a experiência também já me habituou a haver prudência e a nunca tomarem as minhas palavras como garantias absolutas."