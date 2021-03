Governo diz que reforço dos apoios sociais custa 40,4 milhões de euros por mês

Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, não conseguiu travar saídas © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

O reforço dos apoios sociais aprovado pelos partidos da oposição e promulgadas pelo Presidente da República têm um custo estimado de 40,4 milhões de euros por mês e representa uma despesa anual de 250 milhões de euros, revelou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em entrevista ao Polígrafo-SIC.

"Tem um custo de 40,4 milhões de euros por mês e 250 milhões de euros aplicando-se durante todo o ano", revelou Ana Mendes Godinho, contestando a forma como é feito o cálculo para estes apoios porque não estão associados à carreira contributiva dos trabalhadores. No entanto, para que esse custo anual se verificasse, o país iria ficar em confinamento o resto do ano com atividades fechadas, total ou parcialmente.

"Estes apoios não estão ligados à carreira", começa por afirmar. "O que acontece com a alteração é que deixa de haver uma ligação da prestação social à contribuições contributiva", argumenta a titular da Segurança Social, dando um exemplo concreto: "um trabalhador que tenha feito descontos de 28 euros, tem exatamente o mesmo apoio social que um trabalhador que tenha feito 100 euros. Há um corte na relação entre o apoio e a carreira contributiva", frisa.

Em causa estão três diplomas: um que alarga os apoios sociais aos trabalhadores, gerente e empresários em nome individual; outro que aumenta os apoios aos pais em teletrabalho com filhos até aos 12 anos; e um terceiro para contratar mais profissionais de saúde para recuperar os atrasos causados pela resposta aos casos de covid-19.

O problema está, nesta fase, nos primeiros dois apoios aos trabalhadores e que o Bloco de Esquerda e PCP querem ver reforçados com o cálculo a ser feito com base na quebra de faturação de 2019 e não de 2020, em plena pandemia.

Mas, para Ana Mendes Godinho, não é a fórmula de cálculo que está em causa, mas a alteração de como são considerados os rendimentos e as contribuições, até porque "os rendimentos de 2020 não são muito menores dos de 2019. Em média são 50 euros ou 70 euros a menos", garante a ministra.

Em relação ao apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores (AERT) criado com o Orçamento do Estado para este ano, Ana Mendes Godinho revelou que "o valor médio para os sócios-gerentes é de 550 euros", sendo que neste momento, "60 mil pessoas fizeram o pedido. Algumas pediram em simultâneo o apoio para esta nova prestação social e para o apoio extraordinário aos trabalhadores independentes ou aos sócios-gerentes. Nos apoios extraordinário para trabalhadores independentes, a sócios-gerentes e pessoas sem qualquer apoio temos 220 mil pessoas abrangidas", indicou.

Avaliação continua

Para já, o governo não abre o jogo sobre o que vai fazer em relação à promulgação dada pelo Presidente da República e que, segundo o executivo, viola a norma-travão pondo em causa os limites de despesa aprovados no Orçamento do Estado.

"Neste momento, o governo está a avaliar a decisão do Presidente da República, que aliás suscita várias de questões, que precisam de ser analisadas na sua concretização e na sua operacionalização", indica Ana Mendes Godinho.

"É também uma interpretação da lei-travão que precisamos de clarificar", acrescentou a ministra do Trabalho.

Esta segunda-feira, o primeiro-ministro afirmou que o governo iria "refletir" sobre a interpretação "rica, inovadora" que Marcelo Rebelo de Sousa fez do texto constitucional, afastando uma crise política.

"A mensagem do senhor Presidente da República é muito rica do ponto de vista da inovação e acho que requer uma boa reflexão. É preciso que a mensagem seja lida integralmente e não só na conclusão que tem sido mais ventilada pela comunicação social", declarou.

Governo chama juristas

Para fazer esta avaliação, o governo chamou vários juristas que têm histórico na contestação a medidas que violam a norma-travão prevista na Constituição da República.

Um deles é Carlos Blanco de Morais, consultor sénior dos quadros da Presidência do Conselho de Ministros e antigo assessor constitucional de Cavaco Silva, avançam a SIC e o Observador.

De acordo com os cálculos avançados por Blanco de Morais, o apoio aos trabalhadores independentes custará 1,4 milhões de euros e para os sócios-gerentes cerca de 38 milhões de euros por mês. Já o apoio para as famílias em teletrabalho com filhos terá um custo de um milhão de euros, segundo o Observador que teve acesso ao parecer deste jurista.

Nestes cálculos não estão ainda incluídos os custos com a extensão do horário e a contratação de mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).